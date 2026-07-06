Loạt cổ phiếu ngân hàng có thể bị các cá mập tổng quy mô 10.000 tỷ bán ra trong kỳ cơ cấu tháng 7

Ngày 15/7/2026 tới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE) sẽ chính thức công bố kết quả đánh giá định kỳ đối với rổ chỉ số VN30. Tới ngày 20/7/2026 HoSE sẽ công bố kết quả đối với chỉ số VNFIN LEAD. Những thay đổi sẽ có hiệu lực kể từ ngày 03/08/2026. Các quỹ ETF mô phỏng chỉ số VN30 và VNFIN LEAD ước tính sẽ hoàn thành cơ cấu danh mục vào ngày 31/07/2026.

Trong báo cáo mới cập nhật, Chứng khoán SSI đã đưa ra dự phóng rổ chỉ số VN30 và VNFin Lead đều có sự điều chỉnh về danh mục cổ phiếu thành phần.

Cụ thể, với rổ VN30 Index , SSI ước tính MCH và TCX có thể được thêm vào do thỏa mãn các điều kiện yêu cầu. Cụ thể, hai cổ phiếu này tương ứng đứng thứ 10 và thứ 20 về vốn hóa trung bình 12 tháng, qua đó được ưu tiên lựa chọn vào rổ chỉ số.

Ở chiều loại ra, TPB có thể bị loại khỏi danh mục do là cổ phiếu có vốn hóa nhỏ nhất trong chỉ số. Cổ phiếu thứ hai có khả năng bị loại là SSB hoặc PLX, do vốn hóa của hai cổ phiếu này khá tương đồng.

SSI xây dựng 2 kịch bản cho kỳ cơ cấu tháng 7 của rổ chỉ số VN30. Hiện có 4 ETF đang sử dụng chỉ số VN30 làm tham chiếu với tổng giá trị tài sản ròng tính đến ngày 30/6/2026 vào khoảng 9,6 nghìn tỷ đồng.

Các ETF dự kiến có thể mua vào nhiều nhất MCH (+3 triệu cổ phiếu), TCX (+1,4 triệu cổ phiếu). Ở chiều bán ra, các ETF có thể bán ra TPB (-5,3 triệu cổ phiếu), SSB (-5,5 triệu cổ phiếu theo Kịch bản 1), PLX (-1 triệu cổ phiếu theo Kịch bản 2).

Với rổ VNFIN LEAD Index, SSI dự báo rổ có thể thêm vào hai mã là VCK, TCX; ngược lại loại ra LPB.

Hiện quỹ SSIAM VNFIN LEAD ETF có giá trị tài sản ròng tại ngày 30/06/2026 ở mức 557 tỷ đồng, tăng 3,8% từ đầu năm.



Tổng cộng, nếu các quỹ ETF tham chiếu hai bộ chỉ số VN30 và VNFin Lead cơ cấu danh mục theo kịch bản 1 (thêm MCH và TCX, loại TPB và SSB), MCH sẽ là cổ phiếu được mua mạnh nhất với gần 2,98 triệu cổ phiếu, theo sau là TCX với khoảng 1,46 triệu cổ phiếu. Các mã cũng được dự báo hút dòng tiền đáng kể gồm SHB (910,5 nghìn cổ phiếu), VIX (573,5 nghìn cổ phiếu), VCK (144,9 nghìn cổ phiếu), SSI (143,2 nghìn cổ phiếu) và VCB (60,9 nghìn cổ phiếu).

Ở chiều ngược lại, SSB dự kiến chịu áp lực bán mạnh nhất với khoảng 6 triệu cổ phiếu, tiếp đến là TPB (5,39 triệu cổ phiếu), HPG (1,66 triệu cổ phiếu), TCB (635 nghìn cổ phiếu), FPT (521,4 nghìn cổ phiếu), LPB (490,2 nghìn cổ phiếu) và MWG (394,1 nghìn cổ phiếu).

Trong kịch bản 2 (thêm MCH và TCX, loại TPB và PLX), MCH tiếp tục dẫn đầu danh sách được mua với khoảng 3 triệu cổ phiếu, theo sau là TCX (1,43 triệu cổ phiếu). Các mã khác được mua nhiều gồm SHB (578,9 nghìn cổ phiếu), VIX (573,5 nghìn cổ phiếu), VCK (144,9 nghìn cổ phiếu), VCB (105,2 nghìn cổ phiếu) và MSB (157,3 nghìn cổ phiếu từ quỹ VNFin Lead).

Trong khi đó, TPB vẫn là cổ phiếu bị bán mạnh nhất với khoảng 5,39 triệu cổ phiếu, tiếp theo là PLX (1,01 triệu cổ phiếu), TCB (957,4 nghìn cổ phiếu), LPB (725 nghìn cổ phiếu), VPB (643,5 nghìn cổ phiếu), FPT (429,3 nghìn cổ phiếu) và HDB (428,6 nghìn cổ phiếu).﻿