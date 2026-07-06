Vàng bước vào tháng có hiệu suất cao, dòng tiền chờ đợi điều gì?

Thị trường vàng toàn cầu vừa trải qua một cú điều chỉnh mạnh khi giá giảm hơn 11% chỉ trong tháng 6. Đà lao dốc này không chỉ khiến hàng trăm tỷ USD vốn hóa của thị trường vàng "bốc hơi", mà còn kéo theo làn sóng rút vốn mạnh khỏi các quỹ ETF vàng trên toàn cầu, phản ánh sự thay đổi đáng kể trong tâm lý của giới đầu tư.

Theo báo cáo thị trường vàng tháng 7 của Tập đoàn Vàng Bạc Đá quý Phú Quý, giá vàng giao ngay kết thúc tháng 6 ở mức khoảng 4.007 USD/ounce, giảm 11,74% so với cuối tháng trước. Hợp đồng vàng COMEX giao tháng 8 giảm gần 12%, trong khi giá vàng trên Sở Giao dịch Thượng Hải cũng mất gần 11%.

Fed trở thành "nhân vật chính"

Điểm nhấn lớn nhất của tháng 6 đến từ cuộc họp FOMC đầu tiên dưới thời Chủ tịch Fed Kevin Warsh. Dù Fed tiếp tục giữ nguyên lãi suất, các phát biểu sau cuộc họp cho thấy cơ quan này vẫn ưu tiên kiểm soát lạm phát hơn là hỗ trợ tăng trưởng.

Các số liệu kinh tế Mỹ cũng củng cố quan điểm này. Doanh số bán lẻ tháng 5 tăng 0,9%, cao hơn đáng kể mức dự báo 0,5%; bảng lương phi nông nghiệp tăng thêm 172.000 việc làm, gấp đôi kỳ vọng của thị trường. GDP quý I cũng được công bố ở mức 2,1%, cao hơn ước tính trước đó. Những dữ liệu này cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn đủ sức chống chịu trước mặt bằng lãi suất cao.

Trong bối cảnh đó, thị trường ngày càng tin rằng Fed sẽ duy trì chính sách "higher for longer" (lãi suất cao trong thời gian dài hơn), thậm chí không loại trừ khả năng còn thêm các đợt tăng lãi suất trong năm 2026 nếu lạm phát chưa thực sự được kiểm soát.

Đối với vàng, đây là yếu tố bất lợi. Kim loại quý không tạo ra dòng tiền hay lợi suất, vì vậy sức hấp dẫn thường suy giảm khi lợi suất trái phiếu và lãi suất thực ở mức cao.

Một trong những tín hiệu đáng chú ý nhất là diễn biến của các quỹ ETF vàng. Theo thống kê, chỉ trong tháng 6, các quỹ ETF vàng trên toàn cầu đã bị rút ròng khoảng 72,9 tấn vàng.

Riêng khu vực Bắc Mỹ ghi nhận lượng rút ròng gần 40 tấn, trong khi châu Á và châu Âu lần lượt rút khoảng 17,8 tấn và 13,7 tấn. Con số này cho thấy dòng tiền tổ chức đang có xu hướng thu hẹp tỷ trọng nắm giữ vàng sau giai đoạn tăng nóng.

Ở thị trường phái sinh, các quỹ đầu cơ vẫn duy trì trạng thái mua ròng khoảng 113.000 hợp đồng trên COMEX, tăng không đáng kể so với đầu tháng. Trong khi đó, tổng số hợp đồng mở vẫn ở vùng thấp so với giai đoạn đầu năm, phản ánh tâm lý quan sát của giới đầu tư.

Diễn biến trên cho thấy dù chưa xuất hiện làn sóng bán tháo trên thị trường tương lai, dòng tiền mới cũng chưa sẵn sàng quay trở lại với vàng.

Tháng 7 sẽ là "bài kiểm tra" mới của thị trường

Theo Phú Quý, tháng 7 nhiều khả năng sẽ là giai đoạn thị trường vàng chịu tác động chủ yếu từ các dữ liệu kinh tế của Mỹ thay vì yếu tố địa chính trị. Giới đầu tư sẽ tập trung vào báo cáo việc làm tháng 6, chỉ số CPI, GDP quý II của Trung Quốc và đặc biệt là cuộc họp FOMC cuối tháng.

Nếu lạm phát tiếp tục duy trì ở mức cao và thị trường lao động vẫn tích cực, Fed nhiều khả năng sẽ tiếp tục phát đi thông điệp cứng rắn, tạo thêm áp lực lên giá vàng.

Ngược lại, nếu các số liệu kinh tế bắt đầu phát tín hiệu suy yếu, kỳ vọng Fed nới lỏng chính sách sẽ quay trở lại và có thể giúp vàng phục hồi sau nhịp điều chỉnh mạnh vừa qua.

Ở góc độ kỹ thuật, báo cáo cho rằng vùng 3.900 USD/ounce đang đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ quan trọng của vàng COMEX. Nếu vùng giá này được giữ vững, kim loại quý có thể xuất hiện một nhịp hồi kỹ thuật hướng tới khu vực 4.322 USD/ounce.

Đáng chú ý, thống kê trong 20 năm gần đây cho thấy tháng 7 thường mang lại mức sinh lời trung bình khoảng 1,29% cho vàng, cao hơn đáng kể so với mức giảm trung bình 0,75% của tháng 6. Điều đó đồng nghĩa, sau cú điều chỉnh mạnh vừa qua, thị trường vẫn còn cơ hội phục hồi nếu kỳ vọng chính sách tiền tệ thay đổi theo hướng tích cực.

Trong ngắn hạn, diễn biến thị trường vàng được đánh giá sẽ không còn phụ thuộc nhiều vào những diễn biến địa chính trị, mà nằm ở các thông điệp từ Fed và sức khỏe của nền kinh tế Mỹ. Đây sẽ là những biến số quyết định liệu nhịp giảm hơn 11% vừa qua chỉ là một đợt điều chỉnh kỹ thuật hay là điểm khởi đầu của một chu kỳ suy yếu mới đối với kim loại quý.