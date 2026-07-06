Khoảnh khắc nhận VinFast VF3 và điều Quán quân Chứng Trường Huyền Thoại 2026 tiết lộ

Giữa những tràng pháo tay tại Sự kiện trao giải cuộc thi Chứng Trường Huyền Thoại 2026 do Chứng khoán Shinhan Việt Nam (SSV) tổ chức, khoảnh khắc Phạm Thanh Hùng bước lên sân khấu nhận chìa khóa tượng trưng của chiếc VinFast VF3 đã trở thành một trong những dấu ấn đáng nhớ nhất của chương trình. Sau hơn 15 tuần tranh tài cùng hàng nghìn nhà đầu tư trên khắp cả nước, anh chính thức trở thành Quán quân Bảng Huyền thoại – bảng đấu dành cho các nhà đầu tư có giá trị tài sản ròng (NAV) cao nhất, từ 1 tỷ đồng trở lên – với mức hiệu suất đầu tư đạt 32,38%.

Khi chiếc chìa khóa tượng trưng được trao tận tay, cả khán phòng vang lên những tràng pháo tay chúc mừng. Anh Hùng nở nụ cười rạng rỡ gửi lời cảm ơn Ban Tổ chức và lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ cùng Ban lãnh đạo Chứng khoán Shinhan Việt Nam. Với anh, đây không chỉ là giây phút nhận một phần thưởng giá trị mà còn là sự ghi nhận cho hành trình bền bỉ suốt hơn ba tháng tham gia cuộc thi.

"Tôi đang rất xúc động, rất vui và thật sự hạnh phúc. Khi được thông báo mình là Quán quân, rồi hôm nay được trực tiếp đứng tại đây, ở trụ sở Chứng khoán Shinhan để nhận giải thưởng, đó là một cảm giác rất đặc biệt. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Chứng khoán Shinhan Việt Nam đã tổ chức một chương trình rất ý nghĩa."

Điều khiến nhiều người bất ngờ là Quán quân của cuộc thi không xuất thân từ lĩnh vực tài chính mà là một nhà kinh doanh tự do. Tuy nhiên, khi được hỏi đâu là yếu tố quan trọng nhất giúp mình vượt qua rất nhiều nhà đầu tư giàu kinh nghiệm để giành vị trí cao nhất, anh không nhắc đến một "bí quyết" đầu tư đặc biệt hay một giao dịch mang tính quyết định.

Thay vào đó, điều anh nhấn mạnh đầu tiên lại là kiến thức.

"Tôi nghĩ yếu tố đầu tiên vẫn là may mắn. Nhưng để có được may mắn thì trước hết phải đầu tư vào chính bản thân mình, vào kiến thức và trí tuệ của mình. Muốn thành công trong một lĩnh vực khó như chứng khoán thì mỗi ngày đều phải học hỏi, trau dồi tư duy và nâng cao hiểu biết. Khi mình chuẩn bị đủ tốt thì sẽ có những thời điểm may mắn mỉm cười."

Đó cũng là triết lý đầu tư mà anh Hùng luôn kiên trì theo đuổi. Theo anh, đầu tư chứng khoán không đơn thuần là lựa chọn một mã cổ phiếu đang được thị trường quan tâm, mà thực chất là lựa chọn đồng hành cùng một doanh nghiệp.

"Đầu tư cổ phiếu thực chất là đầu tư vào một doanh nghiệp chứ không phải chỉ là ba chữ cái trên bảng điện. Trước khi quyết định mua, tôi luôn dành nhiều thời gian để nghiên cứu doanh nghiệp thật kỹ. Khi đã hiểu đủ và đủ tự tin thì mới xuống tiền."

Với anh, quá trình nghiên cứu doanh nghiệp luôn là bước quan trọng nhất trước mỗi quyết định đầu tư. Chỉ khi hiểu rõ mô hình kinh doanh, triển vọng phát triển cũng như những yếu tố có thể tác động đến doanh nghiệp trong tương lai, anh mới sẵn sàng giải ngân.

Chính cách tiếp cận này giúp anh giữ được sự bình tĩnh trong suốt mùa giải, kể cả khi bảng xếp hạng liên tục thay đổi. Là người nhiều tuần nằm trong nhóm dẫn đầu, anh cho biết mình vẫn theo dõi bảng xếp hạng nhưng không để điều đó chi phối các quyết định đầu tư.

"Tôi cũng có theo dõi bảng xếp hạng nhưng không quá thường xuyên. Danh mục của mình được xây dựng với góc nhìn tương đối dài nên những biến động ngắn hạn của thị trường không tác động nhiều đến tâm lý."

Theo anh Hùng, điều khó nhất khi đã vươn lên vị trí dẫn đầu không phải là áp lực từ những đối thủ phía sau, mà là giữ được niềm tin vào những doanh nghiệp mình đã lựa chọn. Nếu bản thân đã nghiên cứu đủ kỹ và tin tưởng vào chất lượng của doanh nghiệp thì điều cần làm là kiên định với chiến lược của mình, thay vì liên tục dao động trước những biến động ngắn hạn của thị trường.

Anh Hùng chia sẻ trải nghiệm trong thời gian thi đấu tại Chứng Trường Huyền Thoại

Bên cạnh đó, anh cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng yếu tố may mắn luôn tồn tại trong đầu tư. Trong suốt thời gian cuộc thi diễn ra, thị trường chịu ảnh hưởng bởi nhiều biến động từ kinh tế trong nước và quốc tế. Chính vì vậy, ngoài sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nhà đầu tư cũng cần một phần thuận lợi từ thị trường để hiện thực hóa kỳ vọng của mình. Anh chia sẻ: "Tôi tin rằng thành công luôn đến từ hai yếu tố: sự chuẩn bị của bản thân và một chút may mắn."

Nhìn lại hành trình của mình tại Chứng Trường Huyền Thoại 2026, anh Hùng cho biết không có một giao dịch duy nhất tạo nên chiến thắng. Thành quả cuối cùng là kết quả của nhiều quyết định đúng được tích lũy trong suốt quá trình đầu tư. Có những doanh nghiệp anh dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu và cũng có những thời điểm thị trường mang đến cơ hội để các doanh nghiệp chất lượng đó tăng trưởng vượt kỳ vọng, góp phần đưa hiệu suất danh mục bứt phá.

Là nhà đầu tư có sử dụng margin, anh Hùng cũng có góc nhìn khá thẳng thắn về công cụ này. Theo anh, margin có thể giúp gia tăng hiệu quả đầu tư rất nhanh nhưng chỉ nên sử dụng khi nhà đầu tư hiểu rõ thị trường và có kế hoạch quản trị rủi ro phù hợp.

"Khi dùng margin, tôi luôn có tư duy 'đặt cược'. Trước khi quyết định, tôi sẽ cân nhắc xác suất thành công của khoản đầu tư, đồng thời tự hỏi nếu kịch bản không diễn ra như kỳ vọng thì mình sẽ mất bao nhiêu. Chỉ khi kiểm soát được rủi ro thì margin mới thực sự giúp tối ưu hiệu quả đầu tư."

Khoảnh khắc giao lưu chụp hình của các nhà đầu tư xuất sắc tại Chứng Trường Huyền Thoại

Đồng hành cùng Chứng Trường Huyền Thoại 2026, anh Hùng cũng đánh giá cao những trải nghiệm tại Chứng khoán Shinhan Việt Nam. Theo anh, chính sách 0% phí giao dịch giúp giảm đáng kể chi phí đối với các nhà đầu tư giao dịch thường xuyên, trong khi mức lãi suất margin cạnh tranh góp phần tối ưu lợi nhuận. Bên cạnh đó, nền tảng giao dịch của Shinhan cũng mang lại trải nghiệm tích cực nhờ tốc độ xử lý nhanh, giao diện thân thiện và dễ sử dụng.

"Tôi thấy Shinhan có nhiều ưu điểm như 0% phí giao dịch, lãi suất margin cạnh tranh và nền tảng giao dịch rất mượt. Ứng dụng cũng dễ sử dụng, kể cả với những người chưa có nhiều kinh nghiệm về công nghệ."

Bàn giao giải thưởng xe VF3 cho quán quân cuộc thi Chứng Trường Huyền Thoại

Không chỉ là người giành phần thưởng giá trị nhất của mùa giải, Phạm Thanh Hùng còn để lại dấu ấn bởi phong thái điềm tĩnh và tư duy đầu tư bài bản. Với anh, chiếc xe hơi VinFast VF3 là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực trong suốt hơn ba tháng thi đấu. Tuy nhiên, giá trị lớn nhất mà cuộc thi mang lại không chỉ nằm ở giải thưởng, mà còn là cơ hội để kiểm chứng phương pháp đầu tư của bản thân trong một môi trường cạnh tranh thực tế, nơi mọi quyết định đều được phản ánh bằng hiệu quả của danh mục.

Anh Phạm Quang Hùng - Quán quân cuộc thi Chứng Trường Huyền Thoại

Câu chuyện của Quán quân Chứng Trường Huyền Thoại 2026 cũng là minh chứng rằng trên thị trường chứng khoán, thành công hiếm khi đến từ một quyết định bộc phát. Đằng sau mỗi kết quả nổi bật luôn là quá trình không ngừng học hỏi, nghiên cứu và hoàn thiện tư duy đầu tư. Đó cũng chính là tinh thần mà Chứng khoán Shinhan Việt Nam (SSV) mong muốn lan tỏa thông qua Chứng Trường Huyền Thoại – một sân chơi nơi các nhà đầu tư không chỉ cạnh tranh về hiệu suất mà còn có cơ hội rèn luyện bản lĩnh, chia sẻ kinh nghiệm và cùng nhau phát triển trên hành trình đầu tư dài hạn.

Thông tin về Chứng Trường Huyền Thoại cùng các sản phẩm, dịch vụ và chương trình dành cho nhà đầu tư được cập nhật tại website chính thức của Chứng khoán Shinhan Việt Nam: tại đây