Một doanh nghiệp chốt trả cổ tức tiền mặt 50% ngay tháng 7, cổ phiếu lập tức tăng vọt

Ngày 15/7 tới đây, CTCP May mặc Bình Dương (BDG - UPCoM) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 50%, tương ứng mỗi cổ phiếu được nhận 5.000 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/7 và thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 31/7.

Với gần 24,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến chi khoảng 124 tỷ đồng để hoàn tất đợt chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Sau tin vui cổ tức, cổ phiếu BDG tăng liền mạch 3 phiên liên tiếp lên 40.500 đồng/cp, mức cao nhất trong 6 tháng qua.﻿

May mặc Bình Dương là một trong số ít doanh nghiệp ngành dệt may duy trì truyền thống trả cổ tức tiền mặt đều đặn trong nhiều năm. Trong suốt một thập kỷ qua, công ty chưa năm nào "lỡ hẹn" với cổ đông.

Mức cổ tức cao nhất được ghi nhận vào năm 2019 với tỷ lệ 60%, sau đó là 50% vào năm 2020. Mức chi trả trong năm 2025 cũng là mức chi trả cao nhất trong vòng 5năm trở lại đây, đồng thời cao gấp đôi mức 25% được duy trì trong hai năm 2023-2024.

Được thành lập từ năm 1989 với tiền thân là Xí nghiệp May mặc Hàng xuất khẩu trực thuộc Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương (Protrade), doanh nghiệp chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ cuối năm 2015 và đưa cổ phiếu BDG lên giao dịch trên UPCoM từ tháng 4/2016.

Hiện May mặc Bình Dương là doanh nghiệp chuyên gia công hàng may mặc xuất khẩu, tập trung vào các sản phẩm áo sơ mi, quần jeans, quần kaki. Công ty sở hữu 4 nhà máy với công suất khoảng 200.000 áo sơ mi và 700.000 quần các loại mỗi tháng, tương đương hơn 10 triệu sản phẩm mỗi năm. Thị trường xuất khẩu chủ lực là Mỹ và châu Âu, với các khách hàng quốc tế như Tommy Hilfiger, Tom Tailor, Olymp, Rock Revival hay Miss Me.

Năm 2026, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất đạt 1.783,5 tỷ đồng, tăng khoảng 1,25% so với kết quả thực hiện năm trước, trong khi lợi nhuận sau thuế được đặt mục tiêu 113,2 tỷ đồng, giảm 16,3%. Công ty đồng thời cam kết duy trì tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt không thấp hơn 10% vốn điều lệ.

Trong quý đầu năm, May mặc Bình Dương ghi nhận doanh thu 361,14 tỷ đồng, tăng 1,7% so với cùng kỳ và hoàn thành hơn 20% kế hoạch năm. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế đạt 12,27 tỷ đồng, giảm 5,6%, tương ứng mới hoàn thành gần 11% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.