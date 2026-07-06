TVB bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập

CTCP Chứng khoán T-Cap (mã: TVB, sàn HoSE) công bố kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2026-2029.

Theo đó, cổ đông TVB đã thông qua việc bầu bà Đặng Thị Hải Hà làm thành viên HĐQT độc lập. Được biết, bà Hà tốt nghiệp Học viện Ngân hàng và có bằng Thạc sĩ. Từ 2017 đến nay bà là Trưởng phòng mua và quản lý dự án, Công ty TNHH Zott Việt Nam.

Trước đó, bà từng làm việc tại CTCP Đầu tư và Phát triển Thương mại Delys (2014 - 2017), Ngân hàng Quốc tế Việt Nam (2009 - 2010).

Cũng liên quan đến biến động nhân sự, hồi tháng 5/2026, TVB đã miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Hằng. Sau khi rời ghế Chủ tịch, bà Hằng đã được bổ nhiệm vào vị trí Tổng Giám đốc thời hạn đến năm 2031. Đồng thời bà cũng có mặt trong danh sách thành viên HĐQT.

Trước đó, vị trí Tổng giám đốc TVB do ông Ngô Long Giang đảm nhiệm. Tuy nhiên, TVB đã miễn nhiệm ông Giang từ ngày 4/3/2026.

Trong khi đó, người giữ chức Chủ tịch TVB thay bà Hằng là ông Phạm Văn Khiêm, thời hạn bổ nhiệm 2026-2028. Ông Khiêm vốn là Thành viên HĐQT độc lập của TVB, ông không nắm giữ cổ phiếu TVB nào và cũng không giữ bất kỳ vai trò nào tại tổ chức khác.

Trong diễn biến mới đây, CTCP Tập đoàn Quản lý tài sản T-Corp (mã: TVC, sàn HNX) đăng ký bán 24,8 triệu cổ phiếu TVB trong thời gian từ 29/06 - 28/07/2026 nhằm cân đối danh mục đầu tư.

Nếu bán thành công, TVC sẽ giảm sở hữu từ hơn 79,9 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 73,23%) xuống còn hơn 55,1 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 50,5%).

Theo ghi nhận trên BCTC riêng quý I/2026 của TVC, quy mô khoản đầu tư vào TVB có giá gốc lên đến 748 tỷ đồng, tương đương gần 40% tổng tài sản.

Được biết, bà Nguyễn Thị Hằng - Chủ tịch HĐQT TVC đồng thời là Tổng Giám đốc TVB. Cá nhân bà Hằng cũng đang nắm 50.000 cổ phiếu TVB (tỷ lệ 0,04%).