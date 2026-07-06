Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VPS bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế

| | Thị trường chứng khoán

Theo Quyết định số 940/QĐ-CT của Cục Thuế ngày 01/7/2026, VPS bị xử phạt phạt vi phạm hành chính về thuế số tiền hơn 156 triệu đồng.

Công ty cổ phần Chứng khoán VPS (VPS, mã: VCK, sàn HoSE) vừa công bố thông tin về việc nhận được Quyết định số 940/QĐ-CT của Cục Thuế ngày 01/7/2026 về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế qua kiểm tra thuế do kê khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp.

Tổng số tiền VPS phải nộp vào ngân sách nhà nước là 1.027.358.564 đồng, trong đó số tiền phạt vi phạm hành chính là 156.358.738 đồng.

Trong diễn biến khác, hồi cuối tháng 6 vừa qua, cổ đông VPS thông qua kế hoạch chào bán tối đa 240 triệu cổ phiếu riêng lẻ, tương đương 9,857% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

Cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm. Giá chào bán chưa được công bố. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định giá chào bán, danh sách nhà đầu tư tham gia đợt chào bán.

Thời gian triển khai trong năm 2026. Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán dùng để phục vụ hoạt động cho vay ký quỹ. Nếu hoàn tất, VPS sẽ tăng vốn điều lệ từ 24.349 tỷ đồng lên mức 26.749 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, cổ đông VPS cũng thông qua việc thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán.

VPS bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế - Ảnh 1.

Về hoạt động kinh doanh trong quý đầu năm 2026, VPS báo lãi trước thuế gần 1.547 tỷ đồng, tăng 68% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu hoạt động cũng tăng 72% lên mức 2.519 tỷ đồng.

Về cơ cấu doanh thu, hoạt động môi giới đóng góp tới 1.003 tỷ đồng, tăng 73% so với cùng kỳ. Trong quý I/2026, VPS vẫn chiếm vị trí số 1 về thị phần môi giới trên sàn HoSE với 15,32%.

Trong kỳ, lãi từ tài sản tài chính FVTPL đạt 393 tỷ đồng, tăng 75%; lãi từ hoạt động cho vay đạt 948 tỷ đồng, tăng 88,5%.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của VPS đạt 53.217 tỷ đồng, tăng trưởng 10% so với thời điểm đầu năm.

Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản là 30.407 tỷ đồng các khoản cho vay, tăng 34,6% so với đầu năm.

Danh mục tài sản tài chính FVTPL tăng từ gần 7.295 tỷ đồng lên hơn 9.346 tỷ đồng. Công ty chủ yếu nắm giữ trái phiếu chưa niêm yết và chứng chỉ tiền gửi.

Ngược lại, tiền và các khoản tương đương tiền giảm từ gần 8.681 tỷ đồng còn hơn 6.162 tỷ đồng; các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) giảm từ 3.666 tỷ đồng còn 2.296 tỷ đồng và tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) giảm từ gần 4.969 tỷ đồng còn gần 3.715 tỷ đồng.

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả của VPS đạt 23.120 tỷ đồng, tăng 18% so với đầu năm; trong đó vay ngắn hạn tăng 30% lên 16.808 tỷ đồng. Ngoài ra, VPS còn có 5.000 tỷ đồng trái phiếu dài hạn.

Theo Hoàng Lam

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cơn sốt AI thổi bùng vốn hóa thị trường chứng khoán toàn cầu, Việt Nam ở đâu?

Cơn sốt AI thổi bùng vốn hóa thị trường chứng khoán toàn cầu, Việt Nam ở đâu? Nổi bật

Lịch chốt quyền cổ tức 6-10/7: Cổ tức tiền mặt cao nhất 40%, một ngân hàng lớn sắp chi hơn 8.000 tỷ đồng

Lịch chốt quyền cổ tức 6-10/7: Cổ tức tiền mặt cao nhất 40%, một ngân hàng lớn sắp chi hơn 8.000 tỷ đồng Nổi bật

KIM Việt Nam và KASIKORN Securities hợp tác đưa ETF Việt Nam đến nhà đầu tư Thái Lan thông qua DR

KIM Việt Nam và KASIKORN Securities hợp tác đưa ETF Việt Nam đến nhà đầu tư Thái Lan thông qua DR

11:19 , 06/07/2026
Ngân hàng Trung Quốc đồng loạt dừng giao dịch vàng cá nhân

Ngân hàng Trung Quốc đồng loạt dừng giao dịch vàng cá nhân

11:06 , 06/07/2026
Sau cú rơi hơn 20%, một yếu tố đang ủng hộ giá bạc phục hồi trong tháng 7

Sau cú rơi hơn 20%, một yếu tố đang ủng hộ giá bạc phục hồi trong tháng 7

10:59 , 06/07/2026
Vốn hóa PNJ “bốc hơi” 4.400 tỷ sau biến cố kim cương

Vốn hóa PNJ “bốc hơi” 4.400 tỷ sau biến cố kim cương

10:09 , 06/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên