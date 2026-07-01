Lịch chốt quyền cổ tức 6-10/7: Cổ tức tiền mặt cao nhất 40%, một ngân hàng lớn sắp chi hơn 8.000 tỷ đồng

Theo thống kê, có khoảng 35 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức trong tuần 6/7– 10/7. Tuần này có gần 26 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt, mức cao nhất là 40% và thấp nhất là 3%.

CTCP Công trình Viettel (Viettel Construction - Mã: CTR) thông báo chi trả cổ tức năm 2025 bằng cả tiền mặt và cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền là 10/7 tới.

Theo đó, CTR sẽ chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, tương ứng cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ nhận 1.500 đồng. Với gần 114,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến chi khoảng 171,6 tỷ đồng cho đợt thanh toán này. Ngày thanh toán cổ tức bằng tiền được xác định là 30/7/2026.

Bên cạnh đó, CTR cũng sẽ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 12%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 12 cổ phiếu mới. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là hơn 13,7 triệu đơn vị.

Ngày 10/7 tới đây, Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì (mã: GVT) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức còn lại của năm 2025 với tỷ lệ 30%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận về 3.000 đồng.

Với hơn 11,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Giấy Việt Trì sẽ cần chi khoảng 35 tỷ đồng để thanh toán cho cổ đông. Thời gian thanh toán dự kiến vào 5/8/2026.

Trước đó, GVT đã tạm ứng cổ tức tiền mặt tỷ lệ 30% chi trả trong tháng 3/2025. Hoàn thành đợt tới đây, tổng tỷ lệ cổ tức công ty chi trả cho cổ đông đạt mức 60% - đúng theo phương án phân phối lợi nhuận đã thông qua trong ĐHĐCĐ thường niên và là mức cổ tức cao kỷ lục trong lịch sử. Năm 2025 trước đó, công ty cũng đã thực hiện trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ cao 58%.

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, mã MBB) thông báo ngày 10/7/2026 là ngày chốt danh sách cổ đông được nhận cổ tức bằng tiền mặt năm 2025, với tỷ lệ thực hiện 10% mỗi cổ phiếu, tương đương 1.000 đồng cho mỗi cổ phiếu đang lưu hành. Thời gian chi trả ngày 17/7/2026.

Với hơn 8,05 tỷ cổ phiếu MBB đang lưu hành, ngân hàng dự kiến chi khoảng 8.055 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức bằng tiền mặt lần này.

Đợt chi trả cổ tức tiền mặt lần này nằm trong tổng phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông MB thông qua hồi tháng 4/2026, với tổng tỷ lệ cổ tức lên tới 25%, gồm 10% bằng tiền mặt và 15% bằng cổ phiếu.

Phần trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ giúp MB phát hành thêm hơn 1,2 tỷ cổ phiếu mới, qua đó bổ sung khoảng 12.082 tỷ đồng vào vốn điều lệ. Đây là một trong ba cấu phần của kế hoạch tăng vốn điều lệ quy mô lớn mà ngân hàng đang triển khai trong năm nay.

Cụ thể, MB đặt mục tiêu nâng vốn điều lệ từ mức 80.550 tỷ đồng hiện tại lên tối đa 102.687 tỷ đồng, tương ứng tăng thêm hơn 22.137 tỷ đồng, tức mức tăng 27,5%.

Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng (mã VDN) thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ lên đến 40%, tương ứng mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu VDN sẽ được nhận 4.000 đồng. Theo thông báo, ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức là ngày 09/07/2026. Thời gian chi trả bắt đầu từ ngày 30/07/2026.