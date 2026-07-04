Chủ tịch Đỗ Quý Hải đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu HPX

Ông Đỗ Quý Hải - Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest, mã: HPX) vừa đăng ký mua vào 10 triệu cổ phiếu HPX với lý do tăng sở hữu cá nhân.



Giao dịch dự kiến thực hiện trong thời gian từ 9/7 đến 7/8/2026. Nếu hoàn tất, Chủ tịch Hải Phát Invest sẽ nâng sở hữu từ 40,83 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 13,43%) lên mức 50,83 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 16,71%).

Ông Đỗ Quý Hải

Hồi đầu tháng 6 vừa qua, HPX thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng 99% vốn điều lệ Công ty TNHH Đầu tư HP An Phát.

Theo đó, Hải Phát Invest sẽ nhận chuyển nhượng phần vốn góp có giá trị 148,5 tỷ đồng, chiếm 99% vốn điều lệ của Đầu tư HP An Phát. Đồng thời cử ông Nguyễn Đức Việt- Phó Tổng Giám đốc là Người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ phần vốn góp này.

Sau khi hoàn tất giao dịch chuyển nhượng, Đầu tư HP An Phát sẽ trở thành công ty con của HPX.

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Đầu tư HP An Phát được thành lập ngày 2/4/2026, ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Trụ sở chính đặt tại tầng 5, tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng, phường Hà Đông, Hà Nội.

Vốn điều lệ ban đầu ở mức 150 tỷ đồng với 2 cổ đông gồm ông Trần Ngọc Tú góp 72 tỷ đồng (tỷ lệ 48%) và ông Phạm Sỹ Lam góp 78 tỷ đồng (tỷ lệ 52%). Đồng thời, ông Phạm Sỹ Lam cũng chính là Chủ tịch HĐTV kiêm Người đại diện theo pháp luật của Đầu tư HP An Phát.

Trước đó một tháng, Hải Phát Invest đã thông qua chủ trương chuyển nhượng 100% vốn góp trị giá 5 tỷ đồng sở hữu tại Công ty TNHH MTV Diamond IC. Giá trị chuyển nhượng tối thiểu là 5 tỷ đồng.