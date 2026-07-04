Chứng khoán tuần qua: Cổ phiếu PNJ có “biến”, hơn 1,2 tỷ cổ phiếu có thể phải rời sàn

Cổ phiếu PNJ có “biến”

Tâm điểm chú ý của thị trường trong phiên cuối tuần (3/7) thuộc về cổ phiếu PNJ của Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận khi mã này bị bán tháo mạnh và rơi vào trạng thái "trắng bên mua".

Kết phiên, cổ phiếu PNJ đóng cửa tại mức 58.700 đồng/cổ phiếu, giảm sàn 6,97% so với phiên trước. Khối lượng giao dịch khớp lệnh đạt gần 1,2 triệu đơn vị.

Đáng chú ý, dư bán giá sàn của PNJ tại thời điểm kết thúc phiên vẫn còn gần 12,6 triệu cổ phiếu, phản ánh áp lực thoát hàng rất lớn của nhà đầu tư.

Đà bán tháo xuất hiện sau khi thị trường đón nhận thông tin liên quan đến ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (P-Lab).

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, ông Thảo bị cáo buộc đã câu kết với các đối tượng khác để mua các viên kim cương nhập lậu có thông số thực tế không trùng khớp với giấy chứng nhận của Viện Đá quý Hoa Kỳ (GIA) với giá thấp.

Cơ quan điều tra cho rằng, bằng chuyên môn nghiệp vụ, ông Thảo đã mài bỏ mã số GIA khắc trên kim cương, sau đó gắn mã số theo hệ thống của P-Lab và cấp giấy chứng nhận kiểm định mới trước khi đưa sản phẩm ra thị trường tiêu thụ.

Hơn 1,2 tỷ cổ phiếu có thể phải rời sàn

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) công bố công văn về việc hai cổ phiếu là BCG - Công ty cổ phần Bamboo Capital và TCD - Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi có khả năng bị hủy niêm yết bắt buộc.

Cụ thể, căn cứ các văn bản hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) liên quan đến Bamboo Capital, đến thời điểm hiện tại, BCG vẫn chưa thực hiện báo cáo và công bố thông tin các Báo cáo tài chính (BCTC) nhiều kỳ liên tiếp đến HoSE.

Do vậy, cổ phiếu BCG của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital thuộc trường hợp bị hủy niêm yết bắt buộc.

Trong khi đó, HOSE cho biết đã nhận được báo cáo và công bố thông tin Báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán năm 2024, 2025 (riêng và hợp nhất) của TCD do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện kiểm toán. Tại các báo cáo kiểm toán độc lập, Công ty kiểm toán đã từ chối đưa ra ý kiến đối với BCTC năm 2024 và BCTC năm 2025 của TCD (Báo cáo kiểm toán độc lập đính kèm).

Như vậy, cổ phiếu TCD của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi thuộc trường hợp hủy niêm yết bắt buộc theo quy định.

Trên sàn chứng khoán, Bamboo Capital hiện niêm yết hơn 880 triệu cổ phiếu, trong khi TCD niêm yết gần 336 triệu cổ phiếu. Hiện 2 mã này đều đang bị rơi vào diện bị đình chỉ giao dịch của HOSE.

Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang (DGC) tiếp tục bị HoSE 'tuýt còi'

Theo thông báo số 1451/TB-SGDHCM ngày 2/7/2026, HoSE cho biết cổ phiếu DGC bị đưa vào diện cảnh báo theo Quyết định số 567/QĐ-SGDHCM do doanh nghiệp chưa tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Đây là trường hợp thuộc diện chứng khoán bị cảnh báo theo quy định tại Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết hiện hành.

Đáng chú ý, bên cạnh việc bị đưa vào diện cảnh báo, cổ phiếu DGC hiện vẫn đang trong diện hạn chế giao dịch theo quyết định trước đó của HoSE. Nguyên nhân là doanh nghiệp đã chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 quá 45 ngày so với thời hạn quy định.

Ngoài ra, mã cổ phiếu này cũng tiếp tục bị theo dõi trong diện cảnh báo do báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của doanh nghiệp nhận ý kiến kiểm toán ngoại trừ từ đơn vị kiểm toán độc lập.

Con trai Chủ tịch Nam Long đăng ký mua thêm 1 triệu cổ phiếu NLG

Ông Nguyễn Nam, con trai ông Nguyễn Xuân Quang – Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Nam Long (HoSE: NLG), vừa đăng ký mua thêm 1 triệu cổ phiếu NLG với mục đích đầu tư, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu tại doanh nghiệp bất động sản này lên 1,6%.

Thời gian giao dịch từ ngày 8/7 đến ngày 6/8/2026. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.

NÓNG: Vinhomes thông báo ngày "lăn chốt" thương vụ phát hành cổ phiếu lớn nhất lịch sử

Vinhomes (mã VHM) vừa thông báo ngày 7/8 tới đây sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu. Theo kế hoạch, Vinhomes sẽ chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 1:1, tương ứng phát hành thêm 4,1 tỷ cổ phiếu mới qua đó nâng vốn điều lệ lên hơn 80.000 tỷ đồng. Đây là đợt cổ tức lớn nhất trong lịch sử chứng khoán Việt Nam xét về lượng cổ phiếu phát hành.

Trước đó, Vinhomes cũng vừa thông báo ngày 22/7 là ngày thanh toán cho đợt cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 60% (01 cổ phiếu nhận 6.000 đồng) theo danh sách cổ đông chốt ngày 30/6. Với 4,1 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, số tiền Vinhomes dự chi cho đợt cổ tức này lên đến gần 25.000 tỷ đồng, trong đó Vingroup nhận về khoảng 18.000 tỷ đồng.

Khối ngoại trở lại bán ròng 3.000 tỷ trong tuần khởi đầu quý 3, cổ phiếu nào là tâm điểm?

Tuần qua, khối ngoại bán ròng 3.007 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Xét riêng từng sàn, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 2.846 tỷ đồng trên HoSE, mua ròng 32 tỷ đồng trên HNX và bán ròng 193 tỷ đồng trên sàn UPCoM.

Thống kê theo các mã chứng khoán, VIC dẫn đầu chiều mua ròng với giá trị 390 tỷ đồng. Theo sau là MWG (150 tỷ đồng), VCB (123 tỷ đồng), MCH (99 tỷ đồng) và PVD (97 tỷ đồng). Các mã POW (69 tỷ đồng), NLG (57 tỷ đồng), VCK (55 tỷ đồng), BMP (53 tỷ đồng) và GEX (42 tỷ đồng) cũng thu hút lực mua ròng từ nhà đầu tư nước ngoài.

Ở chiều ngược lại, HPG là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với giá trị 285 tỷ đồng. Xếp sau là VNM (278 tỷ đồng), VHM (227 tỷ đồng), FPT (212 tỷ đồng) và TCB (194 tỷ đồng). Nhiều cổ phiếu khác cũng chịu áp lực rút vốn đáng kể như GMD (170 tỷ đồng), MSR (164 tỷ đồng), MBB và MSN (cùng 124 tỷ đồng), trong khi BSR bị bán ròng 105 tỷ đồng.