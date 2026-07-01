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Khối ngoại trở lại bán ròng 3.000 tỷ trong tuần khởi đầu quý 3, cổ phiếu nào là tâm điểm?

| | Thị trường chứng khoán

Khối ngoại trở lại bán ròng 3.000 tỷ trong tuần khởi đầu quý 3, cổ phiếu nào là tâm điểm?

Điểm trừ lớn cũng đến từ khối ngoại khi dòng tiền nước ngoài liên tục bán ròng.

Thị trường ghi nhận tuần giao dịch 29/6 – 3/7 với vận động lên xuống chủ đạo ở khu vực 1.850-1.880. Phân hóa là trạng thái chính của thị trường trong tuần với thanh khoản duy trì trung bình thấp. Kết tuần, VN-Index giảm 9,83 điểm (-0,53%) so với tuần trước xuống mức 1.862,08 điểm.

Điểm trừ lớn cũng đến từ khối ngoại khi dòng tiền nước ngoài liên tục bán ròng. Lũy kế sau 5 phiên, khối ngoại bán ròng 3.007 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Xét riêng từng sàn, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 2.846 tỷ đồng trên HoSE, mua ròng 32 tỷ đồng trên HNX và bán ròng 193 tỷ đồng trên sàn UPCoM.

Thống kê theo các mã chứng khoán, VIC dẫn đầu chiều mua ròng với giá trị 390 tỷ đồng. Theo sau là MWG (150 tỷ đồng), VCB (123 tỷ đồng), MCH (99 tỷ đồng) và PVD (97 tỷ đồng). Các mã POW (69 tỷ đồng), NLG (57 tỷ đồng), VCK (55 tỷ đồng), BMP (53 tỷ đồng) và GEX (42 tỷ đồng) cũng thu hút lực mua ròng từ nhà đầu tư nước ngoài.

Ở chiều ngược lại, HPG là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với giá trị 285 tỷ đồng. Xếp sau là VNM (278 tỷ đồng), VHM (227 tỷ đồng), FPT (212 tỷ đồng) và TCB (194 tỷ đồng). Nhiều cổ phiếu khác cũng chịu áp lực rút vốn đáng kể như GMD (170 tỷ đồng), MSR (164 tỷ đồng), MBB và MSN (cùng 124 tỷ đồng), trong khi BSR bị bán ròng 105 tỷ đồng.

PV

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
khối ngoại

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