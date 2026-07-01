Dragon Capital, VinaCapital và loạt tổ chức nắm lượng lớn cổ phiếu PNJ

Phiên giao dịch ngày 3/7 chứng kiến một trong những biến động mạnh nhất của cổ phiếu PNJ - Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận t rong nhiều năm qua khi mã này giảm sàn ngay từ đầu phiên với lượng dư bán lớn. Đóng cửa, thị giá PNJ rơi xuống mức 58.700 đồng/cp, “chồng chất” lệnh bán tại mức giá sàn gần 12,6 triệu đơn vị nhưng không có lực cầu đối ứng.

Sự cố liên quan đến cựu nhân sự cấp cao tại công ty con đã kích hoạt tâm lý lo ngại ngắn hạn từ phía các nhà đầu tư, tạo ra áp lực cung đột biến lên mã này. Trên thực tế từ nhiều năm nay, PNJ luôn được xếp vào nhóm cổ phiếu bluechip hàng đầu trên thị trường chứng khoán Việt Nam nhờ nền tảng cơ bản vững chắc.

Mô hình kinh doanh bán lẻ trang sức của doanh nghiệp này đã chứng minh được hiệu quả và sự bền bỉ qua nhiều giai đoạn thử thách của nền kinh tế. Chuỗi giá trị khép kín từ chế tác đến phân phối giúp doanh nghiệp duy trì biên lợi nhuận gộp ở mức cao và ổn định, liên tục mở rộng thị phần để bỏ xa các đối thủ cùng ngành.

Chính nhờ sức khỏe tài chính lành mạnh và năng lực quản trị xuất sắc, PNJ là một trong những cổ phiếu hiếm hoi trên sàn HoSE luôn duy trì tình trạng gần như kín giới hạn sở hữu nước ngoài 49% trong suốt nhiều năm. Tính đến cuối phiên 2/7, room ngoại PNJ trên mức 48,2%, chỉ “hở” room hơn 3,9 triệu đơn vị. Điều này càng có ý nghĩa khi đặt trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam nói chung đang phải đối mặt với áp lực bán ròng miệt mài và kéo dài từ phía khối ngoại trong giai đoạn vừa qua.

Xem xét chi tiết cơ cấu sở hữu cổ phần tại doanh nghiệp này, ba nhóm quỹ ngoại đã xuất hiện trong nhóm cổ đông lớn.

Một tên tuổi lớn không thể không nhắc đến là nhóm quỹ Dragon Capital. Tính đến thời điểm báo cáo gần nhất vào ngày 12/3/2026, nhóm Dragon Capital đang sở hữu tổng cộng 20.472.559 cổ phiếu, tương ứng với tỷ lệ nắm giữ đạt đúng 6% vốn cổ phần.

Nhóm quỹ VinaCapital, một trong những nhà quản lý quỹ có quy mô tài sản lớn và lâu đời nhất tại Việt Nam, từ lâu đã lựa chọn PNJ trong danh mục đầu tư. Báo cáo gần nhất vào ngày 20/3/2026 cho thấy nhóm quỹ này đang nắm giữ tổng cộng 17.201.521 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 5,04% vốn điều lệ của doanh nghiệp.

Bên cạnh hai “cá mập” kể trên còn có sự xuất hiện của nhóm T. Rowe Price, một tập đoàn quản lý tài sản toàn cầu của Mỹ với quy mô hàng nghìn tỷ USD. Theo số liệu cập nhật đến ngày 3/2/2026, nhóm T. Rowe đang nắm giữ 19.753.231 cổ phiếu, tương đương 5,79% tổng số cổ phần lưu hành.

Sự hiện diện tổng lực của các nhóm quỹ lớn này với tổng tỷ lệ sở hữu của ba nhóm đã lên tới gần 17% vốn điều lệ cho thấy PNJ tương đối hấp dẫn ở phân khúc dòng tiền tổ chức. Động thái ôm giữ khối lượng lớn cổ phần xuyên suốt các chu kỳ biến động của thị trường chứng tỏ các cá mập đánh giá rất cao giá trị nội tại và năng lực vượt bão của doanh nghiệp.

Thực tế, những biến động kỹ thuật trên bảng điện tử trong ngắn hạn, dù có thể tạo ra những cú sốc tạm thời về giá, khó có thể làm thay đổi ngay lập tức chiến lược nắm giữ của các định chế tài chính lớn. Kết quả kinh doanh với doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng bền bỉ qua các năm vẫn sẽ giúp cổ phiếu này lọt vào tầm ngắm của các dòng vốn tổ chức quy mô lớn. Ghi nhận gần 10 năm trở lại đây PNJ luôn duy trì lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng. Trong đó lãi sau thuế năm 2025 đã đạt mức kỷ lục gần 2.830 tỷ đồng, tăng gần 34% so với năm trước đó.

Về doanh thu, từ năm 2022 PNJ luôn duy trì đạt trên 33.000 tỷ đồng, trong đó cao nhất vào năm 2024 đạt hơn 37.800 tỷ đồng. Nguồn thu của PNJ chủ yếu từ bán vàng bạc, đá quý, trang sức.

Sang tới 2026, PNJ lên kế hoạch kinh doanh năm 2026 với doanh thu 48.660 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 3.409 tỷ đồng, lần lượt tăng 37%và 21% so với thực hiện năm 2025. Bên cạnh đó là kế hoạch chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 20%.