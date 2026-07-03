Hòa Phát dự kiến cung ứng thép cho sân vận động lớn nhất thế giới do Vingroup làm chủ đầu tư

Trong bối cảnh hàng loạt dự án hạ tầng lớn khắp cả nước đang tăng tốc về đích, hàng nghìn tấn cáp thép dự ứng lực (PC Strand) của Tập đoàn Hòa Phát đã được cung ứng kịp thời, thay thế hàng nhập khẩu.

Thông tin từ Tập đoàn Hoà Phát, doanh nghiệp đã cung cấp sản phẩm thép dự ứng lực cho nhiều dự án cầu trọng điểm qua sông Hồng của thành phố, trong đó có các dự án Vân Phúc, Hồng Hà, Thượng Cát, Mễ Sở, Ngọc Hồi và Hoài Thượng...

Đối với các công trình đòi hỏi tiến độ gấp tại Hà Nội như cầu vượt Nguyễn Chí Thanh – Láng (thuộc vành đai 1), Hòa Phát tập trung cung ứng thép dự ứng lực đúng tiến độ, góp phần đảm bảo mục tiêu hoàn thành thông xe đúng kế hoạch vào trước ngày 2/9.

Ngoài ra, thép dự ứng lực đã được sử dụng hàng loạt tại các công trình quan trọng khác như: vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội kết nối liên tỉnh. Các dự án tại Phú Quốc phục vụ APEC như: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC, đường dẫn nhà ga sân bay mở rộng, Tuyến tàu điện đô thị (LRT) Phú Quốc - tuyến được quy hoạch chạy song song trục đường ĐT.975, tuyến đường xương sống của hòn đảo, kết nối trực tiếp Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc tới Trung tâm Hội nghị và Triển lãm, khu phức hợp khách sạn phục vụ APEC 2027 tại Nam đảo.

Thời gian tới, Hòa Phát dự kiến cung cấp thép dự ứng lực cho đường nối sân bay Gia Bình, dự án thực hiện theo diện đầu tư khẩn cấp đặc biệt, dự án sân vận động Hùng Vương và sân vận động PVF tại phía Đông Hà Nội và Hưng Yên, đồng thời cung ứng cho dự án mở rộng cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành và TP.Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận.

Được biết, Sân vận động Hùng Vương do Vingroup làm chủ đầu tư được coi là trái tim của Khu đô thị thể thao Olympic, dự án có tổng mức đầu tư khoảng 925.000 tỷ đồng (tương đương với 35 tỷ USD).

Theo thiết kế, sân vận động Hùng Vương triển khai trên diện tích 73,3 ha với sức chứa lên đến 135.000 chỗ ngồi, được thiết kế là sân vận động đạt chuẩn FIFA có sức chứa và mái che đóng mở tự động lớn nhất thế giới.

Bên cạnh kỷ lục về quy mô, Hùng Vương là sân vận động độc đáo nhất hành tinh, với các chi tiết thiết kế mang âm hưởng văn hóa Việt Nam, đậm đặc họa tiết trống đồng Đông Sơn, qua đó tạo nên một công trình vừa hiện đại, vừa mang tính biểu tượng cho hào khí Việt Nam.