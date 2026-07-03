PNJ Lab có vị trí ra sao trong hệ sinh thái PNJ?

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá một đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia do người nước ngoài điều hành. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ năm 2024 đến nay, nhóm đối tượng đã vận chuyển hơn 28.000 viên kim cương từ Hồng Kông (Trung Quốc) về Việt Nam thông qua 141 chuyến hàng. Cơ quan chức năng đã khởi tố 22 bị can, thu giữ khoảng 1.100 viên kim cương với tổng doanh thu từ đường dây này ước tính đạt 280 tỷ đồng.

Sự chú ý của giới đầu tư hướng về ông Đặng Ngọc Thảo, một trong các bị can vừa bị khởi tố. Ông Thảo là nguyên Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Giám định PNJ (PNJ Lab). Theo các thông tin công bố, ông Thảo là em trai của bà Đặng Thị Lài, thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ). Bà Lài đồng thời đảm nhiệm vị trí Chủ tịch và người đại diện theo pháp luật của PNJ Lab.

Xét về cấu trúc sở hữu, báo cáo thường niên năm 2025 của PNJ ghi nhận PNJ Lab là công ty con do PNJ nắm giữ 100% vốn điều lệ. Đơn vị này có mức vốn điều lệ 10 tỷ đồng, hoạt động cốt lõi trong lĩnh vực tư vấn và giám định vàng, bạc, đá quý. Tiền thân của doanh nghiệp là Trung tâm Giám định PNJ, được thành lập từ năm 1996.

Nguồn: BCTN 2025 của PNJ

Sau gần ba thập kỷ hoạt động, PNJ Lab hiện được đánh giá là đơn vị giám định kim cương và đá quý có thị phần lớn tại Việt Nam. Hệ thống giám định của công ty được xây dựng và vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025. Đây cũng là một trong số ít các doanh nghiệp được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp phép xác định hàm lượng vàng trang sức nhằm hỗ trợ giải quyết các tranh chấp pháp lý. Các chứng nhận giám định của đơn vị đều tuân thủ bộ tiêu chuẩn của Viện Đá quý Hoa Kỳ (GIA).

Quy mô hoạt động của PNJ Lab tương đối lớn so với mặt bằng chung của ngành. Theo thông tin từng được ông Đặng Ngọc Thảo chia sẻ trước đó, mỗi tháng công ty thực hiện kiểm định hơn 10.000 sản phẩm. Trong đó, kim cương chiếm tỷ trọng chủ đạo, bao gồm cả những sản phẩm có giá trị ước tính lên tới hàng triệu USD.

Tháng 12 năm 2024, công ty đã ra mắt thương hiệu nhận diện mới mang tên P-Lab powered by PNJ nhằm phục vụ chiến lược phát triển dài hạn. Đóng góp vào hệ sinh thái chung, PNJ Lab duy trì được hiệu quả kinh doanh ổn định. Bất chấp những biến động của thị trường trang sức năm 2025, công ty con này vẫn ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng.

Kết quả tài chính tích cực đến từ các động thái tối ưu hóa hoạt động, bao gồm việc di dời trụ sở để phù hợp với nhu cầu khách hàng và củng cố hệ thống kiểm định đồng bộ với chuẩn mực quốc tế. Phía PNJ đánh giá PNJ Lab đang từng bước khẳng định vai trò quan trọng trong chuỗi giá trị của tập đoàn cũng như vị thế trên thị trường kiểm định chuyên nghiệp.

Phản hồi chính thức về vụ án ngay trong tối 2/7/2026, phía PNJ Lab xác nhận ông Đặng Ngọc Thảo là nguyên Giám đốc của thương hiệu P-Lab. Doanh nghiệp nhấn mạnh các sai phạm trên thuộc về trách nhiệm pháp lý cá nhân của ông Thảo và cam kết sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng. Phía công ty cũng khẳng định toàn bộ hoạt động kiểm định hiện tại vẫn đang diễn ra bình thường và tuân thủ đúng các quy trình nghiệp vụ đã được chuẩn hóa.