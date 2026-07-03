Thu giữ hơn 350kg vàng bạc, chặn giao dịch 8 bất động sản trong vụ tiền ảo ONUS

Thông tin thêm về quá trình điều tra vụ án chiếm đoạt tài sản liên quan sàn tiền số ONUS , tại họp báo Bộ Công an chiều 2/7, Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra (A09) cho biết, ngày 23/3, Cơ quan An ninh điều tra khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 8 bị can về các tội: Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền.

Bước đầu, A09 thu giữ hơn 350kg vàng, bạc các loại; ngăn chặn giao dịch 8 bất động sản trị 200 tỷ đồng, tạm dừng giao dịch hơn 300 tài khoản ngân hàng mà các bị can sử dụng để giao dịch với nhà đầu tư.

Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng thông tin tại họp báo.

Từ năm 2018, lợi dụng sự thiếu hiểu biết người dân về tiền số, các bị can sử dụng ứng dụng tạo tài khoản số phát triển thành tiền ảo, đồng thời dùng hệ thống các công ty sinh thái để tạo ra việc mua bán lòng vòng với nhau nhằm tạo niềm tin, thu hút các cá nhân đầu tư, thực hiện hành vi chiếm đoạt.

Theo A09, từ năm 2018 đến 2021, những kẻ này bán tiền điện tử cho người đầu tư với tổng hơn 7.000 tỷ đồng. “Đây là vụ án đặc biệt phức tạp, số đối tượng, người liên quan khá lớn với khoảng 5 triệu tài khoản người dùng đã mở”, Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng cho biết.

Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra tiếp nhận hơn 2.000 đơn trình báo của công dân. Công an đang truy xét, thu hồi triệt để tài sản do phạm tội mà có.

“Hiện nay A09 tập trung điều tra phương thức, thủ đoạn của các đối tượng, trong đó có việc thông qua các cá nhân có ảnh hưởng trên mạng xã hội để quảng bá hình ảnh, thu hút người dùng tham gia sàn này để từ đó chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, A09 cũng sẽ làm rõ dấu hiệu đồng phạm của các cá nhân có ảnh hưởng trên mạng xã hội với các bị can trong vụ án”, Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng cho biết thêm.

Bị can Vương Lê Vĩnh Nhân.

Đây là diễn biến mới nhất khi A09 mở rộng điều tra vụ án chiếm đoạt tài sản liên quan sàn tiền số ONUS.

Trước đó, A09 đã tạm giam Vương Lê Vĩnh Nhân (tức Eric Vương, 42 tuổi, ngụ Cần Thơ), Trần Quang Chiến (35 tuổi, quản trị kỹ thuật sàn ONUS), Ngô Thị Thảo (32 tuổi, Giám đốc Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý HANAGOLD) cùng 4 người khác để điều tra tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền.

Điều tra ban đầu xác định, nhóm này đã phát triển hệ sinh thái, tạo lập các đồng tiền như VNDC, ONUS, HNG... để phát hành, bán cho nhà đầu tư thông qua sàn ONUS.

Lẽ ra, VNDC phải được đảm bảo bằng lượng tài sản tương ứng ký quỹ ở các ngân hàng lớn tại Việt Nam theo tỷ lệ 1:1 song nhóm này không làm. Nhằm lôi kéo “con mồi”, Vương cho quảng cáo rằng VNDC đã tham gia vào sàn giao dịch do Singapore phát hành; nhưng tất cả đều là chiêu trò của công ty do Vương đứng tên thành lập.

Nhóm của Vương còn thuê các Kols để tuyển dụng đại lý, chân rết nhằm khai thác, truyền cảm hứng, quảng bá khiến “rất nhiều nhà đầu tư tham gia”. Sau khi lôi kéo được nhà đầu tư, nhóm chủ mưu đã can thiệp, tạo lệnh mua bán ảo “nhằm thao túng, điều chỉnh giá các đồng tiền ảo theo mong muốn”.

Sau một thời gian vận hành, làm giá khiến các nhà đầu tư thua lỗ, nhóm này dừng tạo lệnh mua bán ảo, dừng truyền thông. Từ đây, đồng tiền ảo không còn giá trị. Sau đó, nhóm Eric Vương lại phát hành các dự án tiền ảo với tên gọi khác nhưng cùng quy trình như trên để thu hút nhà đầu tư.

Đây là một hệ sinh thái rất lớn, có quy mô đặc biệt lớn, lừa đảo rất nhiều người. Ngoài các đồng tiền tự tạo ra, s àn ONUS còn niêm yết gần 600 dự án tiền ảo khác. Với khối lượng giao dịch lớn, dòng tiền hàng tỷ USD được luân chuyển qua hệ thống này. Đến nay, sàn ONUS được cho là có khoảng 5,5 triệu tài khoản.

Để thu hút người tham gia, nhóm này đưa ra các gói đầu tư với lãi suất cao, trả lãi bằng tiền ảo, quảng bá lợi nhuận hấp dẫn. Eric Vương và đồng phạm đã vận hành hệ sinh thái tiền ảo ONUS huy động hàng tỷ USD, chiếm đoạt hàng chục nghìn tỷ đồng của người dân.