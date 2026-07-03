PNJ lên tiếng về những viên kim cương đã bán ra

Sáng 3/7, Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) phát thông báo trên website chính thức liên quan đến vụ việc điều tra đối với ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc Công ty P-Lab (tiền thân là PNJ Lab ) - công ty thành viên của PNJ, về hành vi buôn lậu.

PNJ nhấn mạnh bảo vệ đầy đủ quyền lợi chính đáng của các bên liên quan.

“Tất cả kim cương do PNJ phân phối được kiểm định tại P-Lab đều áp dụng quy trình kiểm tra chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, đồng thời đối soát tiêu chuẩn chất lượng của Viện ngọc học quốc tế GIA và có hồ sơ lưu để có thể truy xuất các thông số kỹ thuật của từng viên theo yêu cầu.

Các hoạt động tại hệ thống PNJ vẫn được triển khai ổn định và xuyên suốt. Khách hàng vẫn được phục vụ đầy đủ theo các chính sách hiện hành, bao gồm bán hàng, bảo hành, thu đổi, hậu mãi và các quyền lợi liên quan”, PNJ nhấn mạnh.

PNJ tiếp tục khẳng định vụ việc thuộc trách nhiệm pháp lý của cá nhân, đang được cơ quan chức năng xem xét theo quy định của pháp luật. PNJ không đưa ra bất kỳ nhận định nào ngoài những thông tin đã được cơ quan có thẩm quyền công bố.

Là công ty mẹ của P-Lab, PNJ cho biết đang phối hợp chặt chẽ cùng P-Lab trong việc thực hiện các yêu cầu của cơ quan chức năng, đồng thời hỗ trợ công tác quản trị nhằm đảm bảo hoạt động của P-Lab được duy trì ổn định, liên tục và tuân thủ các quy định hiện hành.

Thành lập năm 1988, PNJ là một trong số ít doanh nghiệp vàng bạc đá quý niêm yết trên sàn chứng khoán. Sau gần 40 năm hoạt động, doanh nghiệp có tổng tài sản gần 19.700 tỷ đồng. Những năm gần đây, PNJ liên tục ghi nhận lợi nhuận nghìn tỷ, trong đó năm 2025 đạt kỷ lục gần 2.830 tỷ đồng, tăng 33,9%; doanh thu duy trì trên 33.000 tỷ đồng mỗi năm, chủ yếu từ kinh doanh vàng, bạc, đá quý và trang sức. Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (P-Lab) là công ty con do PNJ sở hữu 100% vốn, vốn điều lệ 10 tỷ đồng. Theo giới thiệu của doanh nghiệp, P-Lab vận hành theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025, áp dụng các tiêu chuẩn giám định quốc tế, trong đó có GIA, đồng thời là một trong số ít đơn vị được phép xác định hàm lượng vàng trang sức phục vụ giải quyết tranh chấp. Trên website, P-Lab từng cho biết đơn vị chiếm khoảng 70% thị phần giám định kim cương và đá quý tại Việt Nam. Theo chia sẻ trước đây của ông Đặng Ngọc Thảo, mỗi tháng P-Lab kiểm định hơn 10.000 sản phẩm, chủ yếu là kim cương, trong đó có những sản phẩm trị giá hàng triệu USD.

Liên quan vụ án buôn lậu kim cương, ngày 2/7, Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố 22 bị can, thu giữ 1.100 viên kim cương cùng nhiều tang vật. Theo điều tra ban đầu, từ năm 2024 đến nay, đường dây đã đưa hơn 28.000 viên kim cương nhập lậu vào Việt Nam, thu lợi khoảng 280 tỷ đồng.

Trong vụ án, công an xác định ông Đặng Ngọc Thảo (SN 1974), Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ Lab) đã lợi dụng chuyên môn để mài xóa mã số GIA trên các viên kim cương nhập lậu, khắc mã số mới của PNJ Lab và cấp giấy chứng nhận kiểm định mới nhằm hợp thức hóa nguồn gốc, bán ra thị trường để thu lợi.

Theo cơ quan điều tra, giấy chứng nhận kiểm định là yếu tố quyết định giá trị thương mại và niềm tin của khách hàng đối với kim cương. Dù PNJ Lab là đơn vị giám định độc lập, không được phép kinh doanh các sản phẩm mình kiểm định, ông Thảo bị cáo buộc đã làm trái quy định vì vụ lợi, ảnh hưởng đến uy tín của đơn vị kiểm định và niềm tin của người tiêu dùng trên thị trường kim cương.



