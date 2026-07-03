Cổ đông lớn nâng sở hữu lên 10% vốn Chứng khoán Dầu khí

Công ty TNHH Đầu tư Flexfin (Đầu tư Flexfin) báo cáo việc tiếp tục tăng sở hữu tại Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí (mã: PSI, sàn HNX).

Theo đó, Đầu tư Flexfin đã gom thêm 464.600 cổ phiếu PSI trong phiên 30/6 với mục đích gia tăng nhu cầu mua. Sau giao dịch, tổ chức này nâng sở hữu từ hơn 5,5 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 9,23%) lên mức 5,98 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 10%).

Đầu tư Flexfin nhiều lần gom cổ phiếu PSI trong tháng 5-6/2026. Trong đó, tổ chức này mua vào 488.300 cổ phiếu PSI trong phiên 28/5, qua đó nâng sở hữu từ 2,95 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 4,94%) lên mức 3,44 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 5,76%) để trở thành cổ đông lớn của Chứng khoán Dầu khí.

Đến ngày 8/6, Đầu tư Flexfin tiếp tục mua thêm 845.600 cổ phiếu PSI, qua đó nâng sở hữu lên mức 4,29 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 7,17%).

Sau đó, từ 15-18/6, doanh nghiệp này đã mua thêm 579.500 cổ phiếu PSI, qua đó tăng sở hữu từ 4,29 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 7,17%) lên mức 4,87 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 8,14%).

Công ty TNHH Đầu tư Flexfin được thành lập tháng 1/2024 ban đầu hoạt động theo loại hình công ty cổ phần, đăng ký ngành nghề hoạt động dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) chi tiết: hoạt động mua bán nợ, tư vấn, môi giới mua bán nợ (không bao gồm đòi nợ thuê).

Doanh nghiệp có vốn điều lệ 101 tỷ đồng do ông Bùi Thanh Bình nắm 40,59%, Nguyễn Tiến Đạt và Lê Văn Minh mỗi người nắm 29,7%. Trong đó ông Bùi Thanh Bình giữ chức Tổng giám đốc.

Đến tháng 3/2026, doanh nghiệp chuyển đổi loại hình sang công ty trách nhiệm hữu hạn do ông Hoàng Đức Hiệp làm Tổng giám đốc kiêm đại diện pháp luật doanh nghiệp. Chủ sở hữu doanh nghiệp là ông Vũ Duy Khánh sinh năm 2002.

Liên quan đến Chứng khoán Dầu khí, doanh nghiệp này mới đây bị xử phạt theo Quyết định số 321/QĐ-XPHC ngày 18/6/2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Theo đó, Chứng khoán Dầu khí bị phạt tiền 125 triệu đồng do có hành vi cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng. Công ty đã cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có tại ngày 15/7/2024.