Quỹ ngoại Phần Lan bán ra 3 triệu cổ phiếu SHS

Quỹ ngoại đến từ Phần Lan là Pyn Elite Fund (Non-Ucits) vừa có báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu tại CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (MCK: SHS, sàn HNX).

Cụ thể, Pyn Elite Fund đã bán ra 3 triệu cổ phiếu SHS, qua đó giảm khối lượng cổ phiếu đang nắm giữ từ gần 72,4 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 8,05%) xuống còn gần 69,4 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 7,71%). Ngày thay đổi sở hữu là 23/6/2026.

Động thái bán ra cổ phiếu diễn ra hơn 1 tuần sau khi quỹ ngoại này thực hiện giao dịch theo chiều ngược lại. Cụ thể, trong phiên giao dịch ngày 15/6/2026, Pyn Elite Fund đã mua vào 500.000 cổ phiếu SHS.

Sau giao dịch bán nói trên, lượng cổ phiếu SHS do Pyn Elite Fund nắm giữ tăng từ gần 71,9 triệu cổ phiếu lên mức gần 72,4 triệu cổ phiếu, kéo tỷ lệ sở hữu từ 7,99% lên mức 8,05%.

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Trong một diễn biến khác, mới đây SHS đã thông qua Nghị quyết số 03/2026/NQ-HĐQT về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 1 năm 2026.

Theo đó, SHS dự kiến phát hành tối đa 5.000 trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm. Mỗi trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng, qua đó huy động tối đa 500 tỷ đồng.

Trái phiếu có kỳ hạn 1 năm, lãi suất cố định, tối đa 12%/năm, thanh toán lãi định kỳ 6 tháng/lần.

Mục đích phát hành nhằm cơ cấu lại các khoản nợ của tổ chức phát hành. Các khoản nợ này sẽ đáo hạn trong tháng 7-8/2026. Thời điểm dự kiến phát hành từ quý III/2026.

Về tình hình kinh doanh, kết thúc quý I/2026, SHS mang về doanh thu hoạt động đạt gần 564,7 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, lãi từ tài sản chính ghi nhận qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt hơn gần 392,1 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ năm trước; lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt gần 269,7 tỷ đồng, tăng 110,7%; doanh thu môi giới chứng khoán đạt gần 97 tỷ đồng, tăng 86,5%.

Kết quả, SHS báo lợi nhuận trước thuế 280 tỷ đồng trong 3 tháng đầu năm 2026.

Tổng tài sản của SHS tại ngày 31/03/2026 đạt 22.367 tỷ đồng. Dư nợ cho vay của SHS ước đạt khoảng 10.502 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm.