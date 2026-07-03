Quỹ vàng lớn nhất thế giới có động thái "lạ" khi giá tăng mạnh

Theo dữ liệu từ Muavangbac.vn, SPDR Gold Trust, quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới đã bán ròng gần 4 tấn vàng trong ngày 2/7, đưa tổng lượng vàng nắm giữ xuống còn khoảng 1.001 tấn.

Động thái này đánh dấu sự trở lại của bên bán sau nhiều phiên quỹ không giảm lượng vàng nắm giữ. Đáng chú ý, giao dịch diễn ra đúng thời điểm giá vàng thế giới phục hồi mạnh, tăng hơn 2% và lên quanh 4.124 USD/ounce trong phiên 2/7. Đà đi lên tiếp tục được duy trì trong sáng 3/7. Có thời điểm, giá vàng giao ngay tăng thêm khoảng 1,4%, tiến sát 4.180 USD/ounce.

Như vậy, chỉ trong hai phiên, giá vàng đã lấy lại hơn 150 USD/ounce sau giai đoạn chịu áp lực điều chỉnh mạnh. Tuy nhiên, việc SPDR Gold Trust giảm nắm giữ cho thấy dòng tiền tổ chức vẫn giữ tâm lý thận trọng trước nhịp hồi của kim loại quý.

Động lực chính thúc đẩy giá vàng đi lên đến từ báo cáo việc làm kém tích cực của Mỹ.

Theo số liệu mới công bố, nền kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm 57.000 việc làm trong tháng 6, thấp hơn đáng kể so với mức dự báo khoảng 110.000 việc làm. Dữ liệu này làm giảm lo ngại rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục tăng lãi suất mạnh trong thời gian tới.

Sau báo cáo, xác suất Fed nâng lãi suất vào tháng 9 được thị trường định giá giảm xuống còn khoảng 51-54%, từ mức 66% trước đó.

Kỳ vọng chính sách tiền tệ bớt thắt chặt đã kéo đồng USD đi xuống, qua đó hỗ trợ giá vàng. Kim loại quý thường trở nên hấp dẫn hơn khi đồng bạc xanh suy yếu và lãi suất kỳ vọng giảm, do vàng không mang lại lợi suất cố định như trái phiếu hay tiền gửi.

Với diễn biến hiện tại, giá vàng đang hướng tới tuần tăng đầu tiên sau 5 tuần liên tiếp suy yếu. Dù vậy, thị trường vẫn chưa hoàn toàn loại bỏ khả năng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Áp lực lạm phát, diễn biến giá năng lượng và tình hình địa chính trị được dự báo tiếp tục chi phối kỳ vọng lãi suất cũng như xu hướng của vàng trong thời gian tới.

