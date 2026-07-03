Chậm công bố một số BCTC, Lộc Trời bị xử phạt hành chính

Ảnh minh họa

Ngày 2/7/2026, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 371/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời (Địa chỉ trụ sở chính: Số 23 Hà Hoàng Hổ, Phường Long Xuyên, Tỉnh An Giang).

Cụ thể, Lộc Trời bị phạt tiền 85 triệu đồng theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 306/2026/NĐ-CP đối với hành vi vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin.

Quyết định của UBCKNN nêu rõ, doanh nghiệp này đã chậm công bố thông tin từ 15 ngày trở lên so với quy định đối với các tài liệu sau bằng tiếng Anh và tiếng Việt: Báo cáo tài chính (BCTC) riêng và hợp nhất quý III/2025, quý IV/2025, quý I/2026; BCTC riêng và hợp nhất bán niên năm 2025 được soát xét; BCTC riêng và hợp nhất năm 2025 được kiểm toán; Báo cáo thường niên năm 2025.

Trong một diễn biến khác, cổ phiếu LTG của Tập đoàn Lộc Trời đã bị Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đưa vào diện đình chỉ giao dịch từ ngày 26/6/2026.

Nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ giao dịch do tại thời điểm kết thúc năm tài chính 2025, Tập đoàn Lộc Trời không thực hiện nghĩa vụ báo cáo đối với BCTC kiểm toán năm 2024 theo quy định.

Đồng thời, HNX cũng đã ban hành quyết định duy trì diện hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu LTG với lý do Tập đoàn Lộc Trời đăng ký giao dịch chậm nộp BCTC bán niên 2024, 2025 đã được soát xét quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải công bố thông tin theo quy định.

Theo quyết định này, cổ phiếu LTG chủ được giao dịch vào phiên thứ Sáu hàng tuần kể từ ngày cổ phiếu được đưa ra khỏi diện đình chỉ giao dịch.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch và hạn chế giao dịch, Tập đoàn Lộc Trời phải có văn bản gửi HNX giải trình nguyên nhân và đưa ra phương án khắc phục.