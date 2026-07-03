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Thao túng cổ phiếu Tập đoàn Đạt Phương, một cá nhân bị phạt 1,5 tỷ đồng

| | Thị trường chứng khoán

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa quyết định xử phạt ông Đặng Văn Vinh vì thao cổ phiếu DPG của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương. Ngoài mức phạt 1,5 tỷ đồng, ông Vinh còn bị cấm giao dịch chứng khoán trong 3 năm, tước chứng chỉ hành nghề chứng khoán 21 tháng.

Theo UBCKNN, từ ngày 2/5-2/7/2024, ông Đặng Văn Vinh (Phương Liệt, Hà Nội) đã sử dụng 8 tài khoản chứng khoán để liên tục mua cổ phiếu DPG. Khối lượng chi phối vào thời điểm đóng cửa thị trường, qua đó thực hiện hành vi thao túng.

Kết quả kiểm tra và tính toán của UBCKNN cho thấy, không có khoản thu trái pháp luật phát sinh từ hành vi vi phạm của ông Vinh.

Với hành vi kể trên ông Vinh bị phạt 1,5 tỷ đồng, tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề chứng khoán trong 21 tháng, cấm giao dịch chứng khoán trong 3 năm kể từ ngày 1/7/2026.

Thao túng cổ phiếu Tập đoàn Đạt Phương, ông Vinh nhận mức phạt nặng.

Cá nhân này bị cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán trong 3 năm kể từ ngày 1/7/2026.

Liên quan vụ việc, UBCKNN cũng xử phạt vi phạm hành chính đối với 6 cá nhân, tổ chức do có hành vi cho người khác mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán, dẫn đến hành vi thao túng thị trường.

Các cá nhân, tổ chức bị xử phạt gồm: Ông Trần Huy Tài, ông Nguyễn Đức Anh; Công ty Cổ phần Vintrust, Công ty TNHH Trustvalue, Công ty Cổ phần Đầu tư VAT Việt Nam và Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Bằng Lăng.

Theo UBCKNN, 6 cá nhân, tổ chức này đã cho ông Đặng Văn Vinh mượn các tài khoản chứng khoán để giao dịch cổ phiếu DPG từ ngày 2/5-2/7/2024, dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán.

Đối với hành vi trên, UBCKNN quyết định đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán trong thời hạn 9 tháng đối với cả 6 cá nhân, tổ chức. Kết quả kiểm tra cũng cho thấy, chưa có cơ sở xác định nhóm này có khoản lợi bất hợp pháp từ hành vi vi phạm.

Cả 6 cá nhân, tổ chức còn bị cấm giao dịch chứng khoán trong 2 năm kể từ ngày 1/7/2026. Riêng ông Trần Huy Tài và ông Nguyễn Đức Anh bị cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán , công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán trong thời hạn 2 năm kể từ ngày 1/7.

PV

Tiền Phong

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