Cổ phiếu "chất sàn", nhà đầu tư nên làm gì khi bị kẹp hàng?

Sáng 3/7, thị trường chứng khoán chứng kiến áp lực bán mạnh tại cổ phiếu PNJ của Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận. Mã này nhanh chóng giảm sàn 6,97% xuống mức 58.700 đồng/cổ phiếu ngay từ khi mở cửa phiên giao dịch. Lượng dư bán tại mức giá sàn vọt lên sát mức 12 triệu đơn vị, trong khi lực cầu gần như mất hút hoàn toàn. Diễn biến tiêu cực này đã đẩy cổ phiếu PNJ lùi sâu về vùng giá thấp nhất kể từ đầu năm 2026.

Áp lực bán tháo ồ ạt xuất hiện ngay sau khi thị trường đón nhận loạt thông tin kém khả quan liên quan đến ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Giám định PNJ, hay còn được biết đến với tên gọi P-Lab. Tình trạng trắng bên mua khiến hàng loạt nhà đầu tư rơi vào cảnh kẹp hàng, đứng ngồi không yên khi nhìn tài khoản bốc hơi trong phút chốc. Nếu trước đó nhiều người còn tranh nhau đua lệnh mua vào, thì giờ đây lại đua nhau kê lệnh bán bất chấp giá.

Thực tế tại một thị trường nhạy cảm với tin tức như chứng khoán Việt Nam, chuyện vô tình lướt sóng thành cổ đông bất đắc dĩ không hề hiếm gặp. Đối diện với tình huống tài khoản chìm trong sắc xanh lơ, nhà đầu tư cần có những chiến lược xử lý linh hoạt và kỷ luật để bảo vệ nguồn vốn.

Bình tĩnh phân tích cục diện

Thay vì hoảng loạn kê lệnh bán tháo bằng mọi giá hay nảy sinh tâm lý chán nản rồi hủy lệnh, việc đầu tiên nhà đầu tư cần làm là giữ một cái đầu lạnh. Sự hoảng loạn tột độ trong những phiên rơi sốc thường dẫn đến những quyết định sai lầm.

Nhà đầu tư cần phân tích kỹ lưỡng trạng thái thị trường và diễn biến nội tại của doanh nghiệp. Cần xác định đây là một nhịp điều chỉnh giảm cục bộ do tâm lý bầy đàn hay là sự khởi đầu cho một chu kỳ đi xuống dài hạn. Đối với những cổ phiếu mất thanh khoản đột ngột do rủi ro thông tin như hiện tại, sự tỉnh táo để tìm cơ hội thoát hàng an toàn phải được đặt lên hàng đầu. Việc cố thủ ôm hàng chờ thanh khoản quay lại chỉ mang tính thụ động và đẩy tài khoản vào rủi ro chôn vốn kéo dài.

Kỷ luật cắt lỗ và hạ nhiệt tâm lý

Trên thị trường chứng khoán, phần đông cá nhân tham gia với tâm thế giao dịch ngắn hạn. Do đó, việc chấp nhận cắt lỗ nhanh chóng sẽ giúp bảo toàn nguồn lực cốt lõi. Bài toán toán học trong đầu tư rất khắc nghiệt, nếu cổ phiếu giảm 10%, bạn cần mức tăng 11% để hòa vốn. Nhưng nếu để khoản lỗ trượt dài đến 50%, cổ phiếu buộc phải tăng gấp đôi mới đưa tài khoản về vạch xuất phát. Trong thực tế, đà tăng trưởng 100% của một cổ phiếu là hành trình vô cùng gian nan.

Mức thua lỗ 7% thường được giới chuyên môn xem là ranh giới lý tưởng để dứt khoát hành động. Tuy nhiên, khi rơi vào bối cảnh cổ phiếu rơi tự do mất thanh khoản, việc bán đúng nguyên tắc là rất khó. Khi khoản lỗ vượt trên 10% và tâm lý tiếc nuối giằng co xuất hiện, một giải pháp mang tính dung hòa là mạnh dạn bán ra một phần danh mục ngay khi thị trường le lói lực cầu. Việc hạ bớt tỷ trọng không chỉ giúp thu hồi một phần tiền mặt mà còn giải phóng áp lực tâm lý nặng nề cho nhà đầu tư.

Tuyệt đối không bình quân giá xuống

Một cạm bẫy cực kỳ nguy hiểm đối với những nhà đầu tư đang kẹp hàng là nỗ lực trung bình giá xuống hoặc bắt đáy quá sớm. Nhiều người có xu hướng mua thêm khi cổ phiếu chiết khấu 30-40% từ đỉnh với kỳ vọng ăn nhịp hồi t+. Đây là hành động được ví như việc cố gắng bắt một con dao đang rơi.

Phương pháp bình quân giá vốn dĩ chỉ dành cho những doanh nghiệp đang duy trì được đà tăng trưởng tốt nhưng bị bán oan theo nhịp thị trường chung. Khi cổ phiếu lao dốc do những thông tin tiêu cực đe dọa trực tiếp đến uy tín hoặc hoạt động kinh doanh, việc vội vã xuống tiền sẽ khiến nhà đầu tư đối mặt với thảm cảnh lỗ chồng lỗ. Đáy của một nhịp rơi do khủng hoảng niềm tin thường không có giá trị phân tích đáng tin cậy.

Quản trị rủi ro đòn bẩy tài chính

Việc chọn cách nhắm mắt làm ngơ, chịu đòn chờ bão tan chỉ thực sự khả thi nếu doanh nghiệp sở hữu nền tảng tài chính cực kỳ vững chắc, cốt lõi kinh doanh không suy chuyển và nhà đầu tư không dùng đòn bẩy. Nếu dùng tiền vay để ôm cổ phiếu lao dốc, nhà đầu tư sẽ lập tức đối mặt với áp lực kép.

Lãi vay ký quỹ sẽ ăn mòn tài sản từng ngày. Nguy hiểm hơn, khi giá cổ phiếu chạm ngưỡng báo động, các công ty chứng khoán sẽ kích hoạt hệ thống bán giải chấp tự động. Áp lực force sell từ các kho margin sẽ tiếp tục dội thêm gáo nước lạnh lên thị trường, tạo ra vòng xoáy giảm giá không hồi kết. Do đó, đưa tỷ lệ tài khoản về trạng thái tiền mặt an toàn là thao tác sống còn.

Sau những cơn bĩ cực, thị trường chứng khoán luôn có sự thanh lọc mạnh mẽ. Dòng tiền khôn ngoan sau khi tháo chạy khỏi những vùng trũng rủi ro sẽ dần định hình lại, tìm kiếm điểm tựa ở những doanh nghiệp có giá trị nội tại tốt và đang được định giá hợp lý. Giai đoạn sóng gió này chính là thời điểm để nhà đầu tư lắng lại, đúc rút bài học và rèn luyện cho mình một chiến lược giao dịch bền vững, kỷ luật hơn.