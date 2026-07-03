Cổ phiếu bị bán tháo, PNJ nói việc một giám đốc bị bắt vì buôn lậu kim cương

Sáng 3/7, cổ phiếu PNJ của Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận giảm sàn 6,97% xuống 58.700 đồng/cổ phiếu ngay từ đầu phiên giao dịch.

Đến khoảng 9h30, mã này ghi nhận hơn 9,5 triệu cổ phiếu dư bán giá sàn, trong khi không có dư mua. Thanh khoản khớp lệnh đạt hơn 626.000 cổ phiếu chỉ sau 30 phút đầu phiên, trong khi khối lượng giao dịch bình quân một quý mỗi phiên quanh mốc 1 triệu cổ phiếu.

Cổ phiếu PNJ giảm sàn phiên giao dịch sáng nay.

Với mức giảm này, thị giá PNJ đã thấp hơn khoảng 8% so với đầu năm. Vốn hóa thị trường của doanh nghiệp lùi về quanh 30.000 tỷ đồng.

Với mức giảm kịch biên độ, PNJ trở thành cổ phiếu tác động tiêu cực nhất đến VN-Index trong phiên sáng 3/7.

Trong thông cáo báo chí phát ra sáng cùng ngày, Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) cho biết đã ghi nhận thông tin từ cơ quan chức năng liên quan đến việc điều tra đối với ông Đặng Ngọc Thảo - nguyên Giám đốc Công ty P-Lab, công ty thành viên của PNJ, về hành vi buôn lậu kim cương.

PNJ cho rằng, đây là vụ việc thuộc trách nhiệm pháp lý của cá nhân và đang được cơ quan chức năng xem xét theo quy định của pháp luật. Công ty tôn trọng quá trình điều tra và không đưa ra bất kỳ nhận định nào ngoài những thông tin đã được cơ quan có thẩm quyền công bố.

Song, PNJ tuyên bố tất cả kim cương do đơn vị này phân phối được kiểm định tại P-Lab đều áp dụng quy trình kiểm tra chất lượng theo tiêu chuẩn ISO. PNJ cũng khẳng định đã đối soát tiêu chuẩn chất lượng của Viện Đá quý Mỹ (GIA) và có hồ sơ lưu trữ để có thể truy xuất các thông số kỹ thuật của từng viên theo yêu cầu.

Với vai trò là công ty mẹ, PNJ cho biết đang phối hợp chặt chẽ để đáp ứng các yêu cầu của cơ quan chức năng. Doanh nghiệp này cũng hỗ trợ công tác quản trị nhằm đảm bảo hoạt động của P-Lab và toàn hệ thống PNJ được duy trì ổn định, liên tục.

"Khách hàng vẫn được phục vụ đầy đủ theo các chính sách hiện hành, bao gồm bán hàng, bảo hành, thu đổi, hậu mãi và các quyền lợi liên quan", PNJ khẳng định.

Như Tiền Phong đã đưa tin, tối 2/7, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, khởi tố 22 bị can và thu giữ 1.100 viên kim cương các loại. Tổng doanh thu từ số kim cương đã tiêu thụ trên thị trường được cơ quan điều tra ước tính khoảng 280 tỉ đồng.

Trong số các bị can có ông Đặng Ngọc Thảo (SN 1974, trú TP HCM), được công an công bố là Giám đốc Công ty P-Lab, công ty thành viên của PNJ.

Thảo với vai trò là Giám đốc Công ty P - Lab đã câu kết với các đối tượng khác để mua các viên kim cương bị sai thông số so với giấy kiểm định GIA được nhập lậu với giá rẻ. Người này sau đó thực hiện mài mã số GIA được khắc trên viên kim cương và làm mới theo mã số của PNJ-LAP, cấp cho viên kim cương giấy chứng nhận kiểm định mới của PNJ-LAP để bán cho khách hàng kiếm lời.