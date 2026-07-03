Chứng khoán Việt Thành bị phạt 275 triệu đồng

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 361/QĐ-XPHC ngày 30/6 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Chứng khoán Việt Thành (VTS). Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Mê Linh Point, Số 02 Ngô Đức Kế, Phường Sài Gòn, TP.HCM.

Theo đó, Chứng khoán Việt Thành bị phạt tiền 137,5 triệu đồng theo quy định tại điểm g khoản 3 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) do có hành vi vi phạm quy định về nhận lệnh và thực hiện lệnh giao dịch của khách hàng. Tại các ngày 08/4/2025, 10/6/2025, công ty cho khách hàng thực hiện lệnh mua chứng khoán khi không có đủ tiền trên tài khoản.

Bên cạnh đó, Chứng khoán Việt Thành cũng bị phạt tiền 137,5 triệu đồng theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do có hành vi vi phạm cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng. Tại các ngày 08/10/2024, 18/11/2024, công ty cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng.

Do đó, tổng số tiền Chứng khoán Việt Thành bị phạt là 275 triệu đồng.

Chứng khoán Việt Thành được thành lập năm 2008. Tính đến cuối quý I/2026, VTS có vốn điều lệ 300 tỷ đồng. Trong đó, bà Nguyễn Thị Cẩm Viên - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc nắm 66,62%, Công ty cổ phần Đầu tư Việt Thành nắm 19,12%, Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Lâm Viên nắm 7,3%, ông Mai Thanh Trường (anh trai Thành viên HĐQT Mai Thành Chương) nắm 2,57%, ông Nguyễn Ngọc Tranh - Thành viên HĐQT nắm 2,54% và bà Hồ Trần Ngọc Anh nắm 1,8%.

Về hoạt động kinh doanh trong quý I/2026, công ty ghi nhận doanh thu hoạt động hơn 20 tỷ đồng, giảm 1 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, chi phí hoạt động tăng vọt từ 5 tỷ đồng lên mức 12 tỷ đồng. Kết quả doanh nghiệp báo lãi trước thuế hơn 5 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức hơn 14 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.