FPT bị xử phạt vi phạm về thuế

Công ty CP FPT (MCK: FPT) vừa có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Sở GDCK TP.HCM (HoSE) công bố thông tin bất thường liên quan đến vấn đề thuế.

Cụ thể, ngày 1/7/2026, công ty đã nhận được Quyết định số 1053/QD-DNL, ngày 24/6/2026 của Chi cục thuế Doanh nghiệp lớn về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế. Theo đó, tổng số thuế truy thu, tiền xử phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp tiền thuế là 243.977.316 đồng.

Được biết, cùng ngày, FPT đã nộp đủ số tiền theo quy định.

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Trong một diễn biến khác, kết thúc đợt phát hành ngày 24/6/2026, FPT đã phân phối thành công hơn 8,5 triệu cổ phiếu ESOP cho 391 cán bộ nhân viên có thành tích đóng góp trong năm 2025 (ESOP 1). Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm.

Đồng thời, doanh nghiệp cũng đã hoàn tất phát hành hơn 2,3 triệu cổ phiếu ESOP cho 9 cán bộ quản lý cấp cao năm 2026 (ESOP 2). Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 10 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, FPT đã thu về gần 108,2 tỷ đồng từ 2 đợt phát hành cổ phiếu nêu trên. Theo kế hoạch, số tiền này sẽ được dùng để bổ sung vốn lưu động cho công ty.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026, FPT ghi nhận doanh thu thuần gần 12.480 tỷ đồng, giảm 22,3% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 2.476,8 tỷ đồng, giảm 4,6%.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản giảm 22,2% so với đầu năm, xuống còn hơn 68.586 tỷ đồng; tổng nợ phải trả hơn 28.464 tỷ đồng, giảm 35,9%.