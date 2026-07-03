Một cổ phiếu ngân hàng được tự doanh CTCK gom 300 tỷ trong phiên cuối tuần

Trong phiên cuối tuần 3/7, thị trường ghi nhận các nhịp giằng co quanh mốc 1.860. Điểm sáng trong phiên nằm ở nhóm mhứng khoán với sắc xanh lan tỏa tốt. Kết phiên, VN-Index đóng cửa tại 1.862,08, giảm 4,27 điểm, tương đương 0,23%. Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 783 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường.

Tự doanh CTCK mua ròng 542 tỷ đồng trên HoSE.

Cụ thể, nhóm tự doanh CTCK mua ròng mạnh nhất tại EIB với giá trị 300 tỷ đồng, tiếp theo là VIC (34 tỷ đồng), VHM (26 tỷ đồng), FPT (25 tỷ đồng), STB (20 tỷ đồng), ACB (20 tỷ đồng), GEX (20 tỷ đồng), MBB (18 tỷ đồng), TCB (18 tỷ đồng) và LPB (16 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, MCH là cổ phiếu bị tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất với giá trị 21 tỷ đồng, tiếp theo là HDB (13 tỷ đồng), KDH (11 tỷ đồng), FUEVFVND (7 tỷ đồng), NVL (6 tỷ đồng), OCB (5 tỷ đồng), SSI (3 tỷ đồng), HPG (2 tỷ đồng), trong khi VIB và PHR cùng bị bán ròng 1 tỷ đồng.