Phiên 3/7: Khối ngoại bán ròng gần 800 tỷ đồng, ngược chiều gom mạnh hai cổ phiếu chứng khoán

Tâm lý thận trọng bao trùm khiến VN-Index giằng co trong phiên giao dịch 3/7. Kết phiên chỉ số giảm hơn 4 điểm xuống 1.862 điểm. Thanh khoản duy trì với giá trị giao dịch trên HoSE trên 15.000 tỷ đồng. Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 783 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 805 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu VCK được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 66 tỷ đồng. Theo sau, VND và MCH là mã tiếp theo được gom mạnh 52 và 51tỷ đồng.

(Nguồn Vietcap)

Ở chiều ngược lại, TCB dẫn đầu danh sách bị bán ròng với 90 tỷ đồng. Theo sau là MSN và VIC, lần lượt bị bán ròng 71 tỷ đồng và 64 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 31 tỷ đồng

Tại chiều mua, SHS được mua ròng mạnh nhất với giá 36 tỷ đồng. Bên cạnh đó, MBS xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 20 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng VFS, APS, MST.

(Nguồn Vietcap)

Chiều ngược lại, IDC là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị 13,3 tỷ đồng; theo sau PVS bị bán 10 tỷ, C69, NVB, CEO bị bán từ vài tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng 9 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu F88 được khối ngoại mua 0,1 tỷ đồng. Theo sau, BVB và HPT cũng được mua ròng mỗi mã vài trăm triệu đồng.

(Nguồn Vietcap)

Ngược chiều, ACV bị khối ngoại bán ròng 8 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại , DDV, AAS, , , ,...