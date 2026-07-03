Vinhomes thông báo mục đích sử dụng vốn phát hành trái phiếu

Ngày 2/7, CTCP Vinhomes (mã VHM) công bố thông tin bất thường về việc đính chính một số nội dung trong phương án chào bán và phát hành trái phiếu doanh nghiệp đã công bố tại Công văn số 1706/2026/CV-VHM ngày 17/6.

Theo đó, thay đổi đáng chú ý nhất là mục đích sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành. Nếu như phương án ban đầu nêu rõ nguồn vốn sẽ được dùng để cơ cấu lại nợ của tổ chức phát hành, thì nội dung này đã được điều chỉnh thành thực hiện dự án đầu tư của tổ chức phát hành.

Vinhomes cho biết các nội dung khác tại Công văn số 1706 không thuộc phạm vi đính chính vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Theo phương án đã được Hội đồng quản trị thông qua, doanh nghiệp sẽ chào bán riêng lẻ lô trái phiếu có tổng mệnh giá tối đa 3.000 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn tối đa 36 tháng kể từ ngày phát hành của từng đợt và được phát hành theo phương thức bảo lãnh trên cơ sở cố gắng tối đa.

Đáng chú ý, trước đó Vinhomes từng công bố kế hoạch phát hành tối đa 15.000 tỷ đồng trái phiếu. Đây cũng là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm nhưng áp dụng lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi. Trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng, kỳ hạn tối đa 24 tháng kể từ ngày phát hành của từng đợt chào bán và được phát hành theo phương thức bảo lãnh trên cơ sở cố gắng tối đa.

Theo dữ liệu từ HNX, ngày 20/6/2026, Vinhomes đã phát hành thành công 4 lô trái phiếu mã VHM12607, VHM12608, VHM12609 và VHM12610 với tổng giá trị 6.000 tỷ đồng. Các lô trái phiếu có kỳ hạn từ 36-38 tháng, lãi suất 12,5%/năm và được huy động nhằm mục đích cơ cấu lại nợ.

Tính từ đầu năm 2026 đến nay, Vinhomes đã huy động tổng cộng 21.000 tỷ đồng qua kênh trái phiếu. Nếu phát hành hết 15.000 tỷ đồng theo phương án ban đầu, tổng giá trị trái phiếu phát hành trong năm 2026 của doanh nghiệp có thể đạt 36.000 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, quý I/2026, Vinhomes ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 65.114 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 25.625 tỷ đồng, lần lượt gấp 4 lần và 10 lần so với cùng kỳ năm trước. Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu đạt 285.000 tỷ đồng doanh thu và 60.000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.