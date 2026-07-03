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Đoàn công tác Uỷ ban Kinh tế Tài chính của Quốc hội làm việc tại HOSE

| | Thị trường chứng khoán

Đoàn công tác Uỷ ban Kinh tế Tài chính của Quốc hội làm việc tại HOSE

Đây là một trong chuỗi hoạt động khảo sát thực tế của Đoàn tại các thành viên thị trường.

Ngày 2/7/2026, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) đã có buổi làm việc với Đoàn khảo sát gồm các đại diện của Ủy ban Kinh tế Tài chính Quốc hội, Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhằm khảo sát, tim hiểu tình hình thực tiễn thi hành Luật Chứng khoán tại đơn vị thành viên thị trường, phục vụ quá trình xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2026 của Quốc hội.

Hoạt động khảo sát được tổ chức nhằm thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm tính công khai, dân chủ trong quá trình xây dựng pháp luật, đồng thời huy động sự tham gia của các thành viên thị trường và tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan chủ trì thẩm tra với các cơ quan, tổ chức có liên quan. Đây là một trong chuỗi hoạt động khảo sát thực tế của Đoàn tại các thành viên thị trường.

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Vũ Thị Chân Phương - Chủ tịch UBCKNN, đồng chí Trịnh Sơn Hồng - Quyền chủ tịch HOSE, đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà - Tổng Giám đốc HOSE, Ban Kiểm soát, các Phó Tổng Giám đốc, lãnh đạo các phòng ban của HOSE và lãnh đạo các đơn vị thuộc UBCKNN.

Về phía Đoàn khảo sát, có sự tham dự của các đại diện Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc Hội gồm đồng chí Đoàn Thị Thanh Mai - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính; đồng chí Nguyễn Thị Phú Hà - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính; các đồng chí Uỷ viên là Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính; đại diện Lãnh đạo Vụ Kinh tế Tài chính và Vụ Pháp luật và Tư pháp.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà - Tổng Giám đốc HOSE đã báo cáo khái quát tình hình hoạt động, kết quả thực hiện chức năng nhiệm vụ trong các năm 2023-2025 và 6 tháng đầu năm 2026. Đồng thời, đề xuất tiếp tục hoàn thiện Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn theo hướng tạo cơ sở pháp lý cho giao dịch thuật toán, tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu lớn trong công tác giám sát thị trường, mở rộng cơ chế hoạt động của quỹ ETF và tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, cơ chế quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của thị trường chứng khoán theo hướng hiện đại, minh bạch và tiệm cận thông lệ quốc tế.

Tiếp đó, hai bên đã trao đổi, thảo luận kỹ về nội dung trọng tâm phục vụ việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán như: cải cách thủ tục hành chính; cũng như cơ chế triển khai các sản phẩm, dịch vụ mới, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực chứng khoán (sandbox)… nhằm thúc đẩy đổi mới, phát triển thị trường chứng khoán theo hướng hiện đại, minh bạch và hiệu quả.

Kết luận buổi làm việc, thay mặt Đoàn khảo sát, đồng chí Đoàn Thị Thanh Mai - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính ghi nhận kết quả hoạt động tích cực mà HOSE đạt được. Các ý kiến đề xuất tại buổi làm việc là cơ sở quan trọng phục vụ công tác nghiên cứu, hoàn thiện chính sách và nâng cao hiệu quả tổ chức thị trường chứng khoán trong thời gian tới. Đồng thời khẳng định sẽ tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin và nghiên cứu các giải pháp phù hợp nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Đồng chí Vũ Thị Chân Phương - Chủ tịch UBCKNN gửi lời cảm ơn đến đồng chí Đoàn Thị Thanh Mai và các đồng chí trong Đoàn công tác đã luôn quan tâm sát sao và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thị trường trong công tác xây dựng, hoàn thiện chính sách nói chung và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán nói riêng.

Thông qua khảo sát thực tế, cơ quan chủ trì soạn thảo và cơ quan chủ trì thẩm tra có điều kiện nắm bắt trực tiếp tình hình thi hành Luật từ đơn vị chịu tác động trực tiếp, qua đó bổ sung cơ sở thực tiễn để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật và các tài liệu thuộc hồ sơ dự án Luật, đồng thời phục vụ hiệu quả công tác thẩm tra, bảo đảm tính khả thi, phù hợp và hiệu quả của các nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán.

PV

Nhịp sống thị trường

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