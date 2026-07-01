Một công ty niêm yết chốt ngày trả cổ tức tiền mặt 30%, cổ phiếu thuộc diện cảnh báo

Ngày 30/7 tới đây, CTCP Cấp nước Long Khánh (mã: LKW) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ 30% (1 cổ phiếu được nhận về 3.000 đồng). Ngày thực hiện dự kiến vào 31/8/2026. Tổng số tiền chia cổ tức dự kiến là 7,5 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, Cấp nước Long Khánh hiện là công ty con do Cấp nước Đồng Nai (mã: DNW) nắm 51% vốn. DNW dự kiến nhận về 3,8 tỷ đồng sau đợt trả cổ tức lần này.

Về hoạt động, LKW tập trung vào mảng cung cấp nước sạch cho khu dân cư và sản xuất trên địa bàn TP. Long Khánh, bên cạnh một phần dịch vụ lắp đặt công trình cấp thoát nước. Những năm gần đây, doanh nghiệp thu hẹp các hoạt động ngoài lõi, trong đó có việc chấm dứt mảng nước đóng chai để tập trung nguồn lực cho hoạt động chính.

Trên thị trường, cổ phiếu LKW bị HNX đưa vào diện cảnh báo do chưa đáp ứng điều kiện công ty đại chúng. Tại thời điểm 31/12/2025, vốn điều lệ của LKW chỉ ở mức 25 tỷ đồng, thấp hơn ngưỡng tối thiểu 30 tỷ đồng theo Luật Chứng khoán sửa đổi.

Trong văn bản giải trình, LKW cho biết sẽ tiếp tục làm việc với công ty mẹ Cấp nước Đồng Nai để có phương án xử lý phù hợp với quy định hiện hành. Trong thời gian chờ thông báo chính thức từ cơ quan quản lý, doanh nghiệp cam kết vẫn thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến công ty đại chúng.

Về tình hình kinh doanh năm 2025, doanh thu LKW ghi nhận hơn 47 tỷ đồng, tăng khoảng 5% và là năm tăng trưởng thứ 3 liên tiếp. Khấu trừ các khoản chi phí, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 12 tỷ đồng, là mức thấp nhất kể từ năm 2019.