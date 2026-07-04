Cổ phiếu rơi về “đáy” 3 năm, con trai Chủ tịch Nam Long đăng ký mua thêm 1 triệu cổ phiếu NLG

Theo thông tin vừa được công bố, ông Nguyễn Nam, người có liên quan đến người nội bộ của Nam Long, đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu NLG trong khoảng thời gian từ ngày 8/7 đến ngày 6/8/2026. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.

Nếu hoàn tất giao dịch, lượng cổ phiếu NLG do ông Nguyễn Nam nắm giữ sẽ tăng từ 6.781.727 đơn vị, tương ứng 1,4% vốn điều lệ, lên 7.781.727 đơn vị, tương đương khoảng 1,6% vốn tại Nam Long. Giá trị giao dịch dự kiến tính theo mệnh giá là 10 tỷ đồng, với mục đích được công bố là đầu tư.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên ông Nguyễn Nam gia tăng tỷ lệ sở hữu tại Nam Long trong năm nay. Trước đó, trong giai đoạn từ ngày 6-11/3/2026, ông đã mua thành công 1 triệu cổ phiếu NLG, qua đó nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ gần 5,8 triệu đơn vị lên gần 6,8 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 1,19% lên 1,4%.

Cổ phiếu NLG đang nằm ở vùng đáy giá trong vòng 3 năm qua.

Không chỉ ông Nguyễn Nam, ông Nguyễn Hiệp – một người con trai khác của Chủ tịch Nguyễn Xuân Quang – cũng đã mua vào 1 triệu cổ phiếu NLG trong cùng khoảng thời gian từ ngày 6-11/3/2026. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của ông Nguyễn Hiệp tại Nam Long tăng từ 1,2% lên 1,41%, tương đương hơn 6,8 triệu cổ phiếu.

Hiện tại, Chủ tịch HĐQT Nam Long Nguyễn Xuân Quang đang trực tiếp nắm giữ 38,15 triệu cổ phiếu NLG, tương đương 7,86% vốn điều lệ doanh nghiệp.

Việc hai người con của Chủ tịch Nam Long liên tiếp gom thêm cổ phiếu diễn ra trong bối cảnh thị giá NLG đã giảm sâu và đang dao động quanh vùng đáy thấp nhất trong khoảng 3 năm trở lại đây. Diễn biến này ngay lập tức thu hút sự chú ý của giới đầu tư, đặc biệt khi thị trường bất động sản đang được kỳ vọng sẽ bước vào chu kỳ phục hồi mới.

Kết quả kinh doanh 3 tháng đầu năm của Nam Long: Nguồn: NLG

Về kế hoạch kinh doanh, Nam Long đặt mục tiêu doanh số bán hàng năm 2026 dự kiến đạt 23.460 tỷ đồng, doanh thu hợp nhất 7.630 tỷ đồng (tăng 35% so với 2025), lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 720 tỷ đồng (tăng 3% so với 2025).

Sau 3 tháng đầu năm, Nam Long ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.279 tỷ đồng, giảm 0,9% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 110 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy sau 6 tháng đầu năm, Nam Long mới hoàn thành được 15,3% kế hoạch lợi nhuận cả năm.