Khủng hoảng chip nhớ toàn cầu khiến giá laptop, RAM, SSD tăng phi mã, người dùng Việt phải chờ đến khi nào?

Tập đoàn sản xuất chip nhớ hàng đầu thế giới Micron Technology vừa đưa ra lời cảnh báo chính thức tới các nhà đầu tư về tình trạng nguồn cung chip nhớ đang rơi vào trạng thái căng thẳng tột độ và khó có thể hạ nhiệt trong tương lai gần.



Nguyên nhân cốt lõi của cuộc khủng hoảng này xuất phát trực tiếp từ làn sóng xây dựng và mở rộng thần tốc các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo trên toàn cầu.

Và tại Việt Nam, hệ quả của cuộc khủng hoảng này đã hiện diện rất rõ ràng trên hóa đơn mua sắm của người tiêu dùng trong suốt nửa đầu năm 2026, từ giá laptop, smartphone đến từng thanh RAM, ổ SSD rời.

Trong báo cáo tài chính quý 3 năm tài khóa 2026, Micron thừa nhận nhu cầu thị trường đối với cả hai mặt trận DRAM và NAND đang hoàn toàn bỏ xa năng lực sản xuất của hãng. Giám đốc điều hành của Micron, ông Sanjay Mehrotra, thẳng thắn nhận định rằng tình trạng khan hiếm nguồn cung sẽ tiếp tục duy trì và kéo dài qua cả năm 2027.

Toà nhà Micron tại San Jose, California. Ảnh: Micron

Ông nói: "Ngay cả khi chúng tôi kỳ vọng nguồn cung toàn ngành sẽ dần cải thiện vào năm 2028, hiện tại chúng tôi vẫn chưa thể nhìn thấy thời điểm mà nguồn cung bộ nhớ có thể bắt kịp tốc độ tăng của nhu cầu."

Điều này là hệ quả tất yếu từ nhu cầu thu mua chip nhớ tăng đột biến phục vụ cho các tác vụ AI ở mọi phân khúc, kết hợp với những rào cản mang tính cấu trúc trong dây chuyền sản xuất phần cứng.

Lời khẳng định của Micron cho thấy một sự dịch chuyển mang tính bước ngoặt trong cách thức vận hành của ngành công nghiệp bán dẫn. Các hệ thống AI hiện đại, đặc biệt là các siêu máy tính dùng để huấn luyện mô hình ngôn ngữ lớn và xử lý các tác vụ suy luận cho hàng triệu người dùng cùng lúc, đòi hỏi băng thông và dung lượng bộ nhớ lớn hơn gấp nhiều lần so với các ứng dụng máy tính truyền thống. Cơn khát linh kiện này ban đầu tập trung ở các trung tâm dữ liệu đám mây khổng lồ, nhưng hiện tại đã bắt đầu lan rộng sang cả hệ thống máy chủ của các doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ.

Trước tình thế đó, Micron đã đưa ra một quyết định tái cơ cấu đầy táo bạo nhưng cũng ảnh hưởng lớn đến người dùng phổ thông. Vào cuối năm 2025, hãng đã tuyên bố rút lui hoàn toàn khỏi thị trường tiêu dùng đại chúng, đồng thời khai tử dòng sản phẩm ổ cứng SSD và kit RAM mang thương hiệu Crucial vốn vô cùng quen thuộc với giới ráp PC. Nước đi này cho phép Micron dồn toàn bộ nguồn lực và sản lượng chip nhớ để phục vụ nhóm khách hàng doanh nghiệp và trung tâm dữ liệu AI, những đối tượng luôn thu mua linh kiện với số lượng khổng lồ và sẵn sàng chi đậm cho các dòng phần cứng cao cấp nhất.

Bài toán mở rộng nguồn cung không có lời giải ngắn hạn

Việc tăng sản lượng để giải cứu thị trường ở thời điểm này là một nhiệm vụ gần như bất khả thi. Để xây dựng mới hoặc nâng cấp một nhà máy sản xuất chip nhớ phải tiêu tốn ròng rã nhiều năm trời cùng những khoản vốn đầu tư khổng lồ lên đến hàng tỷ USD. Chưa kể, việc chuyển dịch sang các tiến trình sản xuất thế hệ mới ngày càng trở nên phức tạp về mặt kỹ thuật. Do đó, dù Micron và các đối thủ có đổ bao nhiêu tiền vào việc mở rộng nhà xưởng, tốc độ ra lò của sản phẩm vẫn bị tụt lại một khoảng cách rất xa so với biểu đồ tăng trưởng của nhu cầu AI.

Hệ quả của sự mất cân bằng cung cầu này đã hiển thị rõ lên hoá đơn của người dùng trong suốt thời gian qua. Giá của các thanh RAM hệ thống, bộ nhớ đồ họa cho card màn hình và ổ cứng SSD liên tục thiết lập những cột mốc giá mới, do các nhà sản xuất thiết bị tiêu dùng phải nhảy vào cuộc chiến đấu thầu, tranh giành từng tấm wafer chip nhớ với các ông lớn sở hữu trung tâm dữ liệu AI.

Snapshot từ hệ thống Phong Vũ cho thấy mặt bằng giá RAM DDR5 tại Việt Nam đã thay đổi mạnh chỉ sau hơn hai năm.

Trong khi các kit RAM 32GB từng phổ biến ở mức 2-4 triệu đồng vào năm 2024, nhiều sản phẩm tương đương hiện đã leo lên ngưỡng 12-15 triệu đồng, cao gấp 4-5 lần. Thương hiệu Crucial cũng biến mất khỏi danh mục sản phẩm sau quyết định rút lui khỏi thị trường tiêu dùng của Micron.

Tại thị trường Mỹ, Windows Central thậm chí ghi nhận có những kit RAM DDR5 tăng gần 500% chỉ trong vài năm, cho thấy đây thật sự là một cơn sốt giá mang tính toàn cầu.

Đến cả "ông lớn" như Apple cũng không thể đứng ngoài vòng xoáy

Sức ép khổng lồ từ thượng nguồn đang tạo ra hiệu ứng domino tiêu cực chạy dọc chuỗi cung ứng, và không một ai có thể hoàn toàn miễn nhiễm. Ngay cả một đế chế nghìn tỷ đô có tiềm lực tài chính và khả năng đàm phán chuỗi cung ứng hàng đầu thế giới như Apple cũng đã bắt đầu thấm đòn. Trước sức ép chi phí linh kiện đầu vào leo thang không điểm dừng, "Táo khuyết" mới đây cũng đã buộc phải điều chỉnh tăng giá bán đối với các dòng sản phẩm phần cứng thế hệ mới của mình để bảo vệ biên lợi nhuận.

Việc một gã khổng lồ vốn nổi tiếng với khả năng kiểm soát chuỗi cung ứng như Apple cũng buộc phải nâng giá là tín hiệu cho thấy mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng lần này.

Khi những chuỗi cung ứng ưu tiên nhất cũng không còn đủ sức hấp thụ mức chênh lệch chi phí, các nhà sản xuất nhỏ hơn sẽ càng rơi vào thế chân tường.



Trong nhiều trường hợp, mức giá niêm yết thực tế của các thiết bị khi ra mắt đã vượt xa những dự đoán lạc quan ban đầu của giới phân tích. Nhiều hệ thống phần cứng vốn được kỳ vọng sẽ tiếp cận thị trường ở phân khúc giá bình dân rốt cuộc lại phải lên kệ với mức giá đắt đỏ, biến chip nhớ trở thành một trong những biến số khó lường nhất cấu thành nên giá trị sản phẩm.

Người dùng Việt chịu ảnh hưởng

Nếu nhìn ở tầm vĩ mô toàn cầu, cơn khát chip nhớ của AI có thể vẫn còn là một câu chuyện trừu tượng với nhiều người. Nhưng tại Việt Nam, hóa đơn mua sắm đã phản ánh rất rõ ràng mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng này.

Theo ghi nhận từ hệ thống Thế Giới Di Động, giá RAM máy tính đã tăng gần gấp đôi trong khi SSD tăng gần 50%, kéo theo nhiều mẫu laptop bị điều chỉnh giá bán. Một số hệ thống bán lẻ khác cũng cho biết PC lắp ráp và laptop đã bắt đầu tăng từ 10–30% tùy phân khúc khi chi phí bộ nhớ leo thang.

Theo các hệ thống bán lẻ trong nước, việc các hãng bộ nhớ toàn cầu chuyển trọng tâm sang chip AI và máy chủ đang khiến nguồn cung RAM, SSD tiêu chuẩn cho laptop thương mại ngày càng căng thẳng.

Cú sốc lớn nhất với người tiêu dùng Việt diễn ra vào tối 25/6/2026, khi Apple đồng loạt tăng giá tới 14 dòng sản phẩm - từ iPad, MacBook đến Mac mini và Mac Studio - với mức tăng trung bình khoảng 20%, có model đắt thêm tới hàng chục triệu đồng.

Đây được xem là đợt điều chỉnh giá đồng loạt lớn nhất trong lịch sử của hãng, và theo các hệ thống bán lẻ lớn tại Việt Nam như Thế Giới Di Động, CellphoneS, FPT Shop, việc niêm yết giá mới cũng đã được áp dụng trong nước. Đáng chú ý, Apple vốn là hãng tăng giá muộn nhất trong nhóm các nhà sản xuất máy tính lớn - trước đó ASUS, Dell, HP và Lenovo đều đã điều chỉnh giá từ cuối năm 2025.

MacBook Neo từng được xem là "món hời", nhưng giờ đã có giá gần 20 triệu. Ảnh chụp màn hình website Apple

Ở phân khúc laptop, mặt bằng giá của nhiều mẫu máy cao cấp đã tăng đáng kể chỉ sau chưa đầy hai năm. Những cấu hình từng phổ biến quanh ngưỡng 60–80 triệu đồng vào cuối năm 2024 và đầu 2025 hiện đã tiến sát hoặc vượt mốc 100 triệu đồng khi chi phí RAM và bộ nhớ lưu trữ leo thang.

Với smartphone, nhiều tổ chức nghiên cứu thị trường cũng dự báo giá bán trung bình toàn cầu sẽ tiếp tục tăng mạnh trong năm 2026 do ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng chip nhớ. IDC thậm chí cho rằng giá smartphone trung bình có thể tăng lên mức kỷ lục mới khi các hãng buộc phải chuyển chi phí linh kiện sang người tiêu dùng.

Tại Việt Nam, nhóm chịu ảnh hưởng nặng nhất không phải là máy cao cấp mà là phân khúc tầm trung từ 4-10 triệu đồng và các model dùng cấu hình RAM/ROM cao như 8GB/256GB hay 12GB/512GB, với mặt bằng giá đã tăng khoảng 15-20%. Ở phân khúc flagship, nhiều hãng cũng bắt đầu nâng giá mạnh trong năm 2026.

Người dùng Việt Nam đang phải chi trả nhiều hơn để mua thiết bị so với trước đây.

Phần lớn linh kiện và thiết bị bán tại Việt Nam đều là hàng nhập khẩu, nên ngoài áp lực giá chip nhớ toàn cầu, người tiêu dùng trong nước còn phải gánh thêm các lớp chi phí cộng dồn như biến động tỷ giá, giá cước logistics quốc tế tăng và chi phí lãi vay nhập hàng cao hơn. Đây là lý do vì sao biên độ tăng giá tại Việt Nam ở một số sản phẩm thậm chí cao hơn so với thị trường Trung Quốc cùng dòng máy.

Bên cạnh đó, DDR4 vẫn đang là chuẩn bộ nhớ phổ biến trong rất nhiều hệ thống PC và laptop tại Việt Nam, đặc biệt ở phân khúc phổ thông và tầm trung. Tuy nhiên, đây cũng chính là dòng đang bị các hãng lớn như Samsung, SK Hynix và Micron cắt giảm sản lượng để chuyển sang DDR5 và HBM phục vụ AI, khiến DDR4 trở nên khan hiếm và đắt đỏ bất thường.

Vậy người dùng Việt phải chờ đến khi nào để mua được giá ổn định?

Đây là câu hỏi mà câu trả lời ngắn gọn nhất, dựa trên các dự báo hiện có, là: không có một "đáy giá" rõ ràng để chờ trong ngắn hạn - và càng chờ, khả năng cao giá càng tăng thêm chứ không giảm.

Micron không đưa ra bất kỳ chiếc phao cứu sinh nào cho thị trường, dự báo tình hình cung ứng chỉ có thể bắt đầu cải thiện dần dần vào khoảng năm 2028. Nhưng ngay cả ban lãnh đạo công ty cũng chưa thể nhìn ra mốc thời gian cụ thể khi nào nguồn cung mới hoàn toàn bắt kịp nhu cầu của thị trường.

Theo nhận định từ nhiều chuyên gia và tổ chức theo dõi ngành bán dẫn, phải đến cuối năm 2027 hoặc giai đoạn 2028 - khi các nhà máy chip nhớ mới hiện đang được xây dựng bắt đầu đi vào hoạt động ổn định - thị trường mới có thể xuất hiện tín hiệu hạ nhiệt rõ ràng hơn. Micron cũng thừa nhận rằng dù nguồn cung toàn ngành được kỳ vọng sẽ cải thiện dần từ năm 2028, hiện hãng vẫn "chưa thể nhìn thấy thời điểm" nguồn cung chip nhớ có thể bắt kịp tốc độ tăng của nhu cầu AI.

Một số tổ chức nghiên cứu và chuyên gia phân tích thậm chí cho rằng thị trường đang bước vào một "siêu chu kỳ" mới của ngành bộ nhớ, có thể kéo dài đến giai đoạn 2028–2029 do nhu cầu AI tiếp tục tăng mạnh trong khi việc mở rộng công suất sản xuất cần nhiều năm để hoàn thành.

Người tiêu dùng có thể sẽ phải làm quen với một mặt bằng giá công nghệ mới khi cuộc khủng hoảng chip nhớ chưa cho thấy dấu hiệu sớm hạ nhiệt.

Dựa trên khuyến nghị chung từ các nhà phân phối và chuyên gia trong ngành, có thể tóm gọn thành vài nguyên tắc thực tế.

Nếu có nhu cầu cấp thiết như mua máy đi học, đi làm hoặc nâng cấp hệ thống doanh nghiệp, việc chốt mua sớm sẽ hợp lý hơn so với tiếp tục chờ đợi. Khả năng giá giảm trong 12–18 tháng tới gần như không cao, trong khi nguy cơ tăng thêm vẫn hiện hữu khi nguồn cung chip nhớ tiếp tục căng thẳng.

Trong bối cảnh giá RAM và SSD biến động mạnh theo từng đợt nhập hàng, các dòng máy đồng bộ hoặc laptop lắp ráp sẵn từ hãng cũng trở thành lựa chọn an toàn hơn so với việc tự mua linh kiện rời để ráp máy. Các hãng lớn thường có khả năng khóa giá cấu hình theo hợp đồng nhập hàng dài hạn, giúp mặt bằng giá ổn định hơn thị trường linh kiện bán lẻ.

Với doanh nghiệp hoặc đơn vị CNTT có kế hoạch nâng cấp hạ tầng lớn trong nửa cuối năm 2026, việc lên kế hoạch và chốt hợp đồng mua sắm sớm cũng được xem là cần thiết nhằm tránh giai đoạn nguồn cung tiếp tục siết chặt hơn vào cuối năm.

Trong trường hợp chưa thực sự cần nâng cấp ngay, người dùng vẫn có thể theo dõi thêm các chương trình khuyến mãi theo mùa như Tết hoặc các đợt sale lớn. Dù khó kỳ vọng giá bán giảm sâu như trước đây, các hãng và hệ thống bán lẻ vẫn thường dùng ưu đãi tài chính như trả góp 0% hoặc trợ giá để giảm bớt áp lực chi phí cho người mua.

Bóng đen vẫn bao trùm lộ trình phần cứng tương lai

Sự thiếu hụt thông tin minh bạch về thời điểm nguồn cung phục hồi đang biến quá trình lên kế hoạch của các hãng phần cứng và cả người tiêu dùng trở thành một canh bạc. Các công ty đang phát triển hệ thống phần cứng thế hệ tiếp theo, bao gồm cả các dòng máy chơi game console tương lai, giờ đây buộc phải nâng mức ngân sách dự phòng cho chip nhớ lên rất cao để đối phó với những đợt sóng biến động giá.

Khi các tính năng AI ngày càng len lỏi sâu vào nhiều thiết bị cá nhân, yêu cầu về hiệu năng phần cứng tăng lên, và đi kèm với đó là một cái giá không hề rẻ cho những module bộ nhớ đi kèm.

Nhìn chung, câu chuyện chip nhớ đang biến việc mua sắm công nghệ tại Việt Nam từ một quyết định "chờ giá tốt" sang một bài toán quản lý rủi ro, nơi thời điểm mua sớm, trong nhiều trường hợp, lại chính là lựa chọn tiết kiệm hơn so với việc chờ đợi một sự ổn định mà ngay cả các lãnh đạo ngành bán dẫn cũng chưa thể đưa ra mốc thời gian chắc chắn.



