Sáng ngày 4/7/2026, sân vận động Miami Stadium tại Mỹ đã chứng kiến một trong những trận đấu nghẹt thở và kịch tính nhất vòng 32 đội tại FIFA World Cup 2026. Đương kim vô địch Argentina rốt cuộc đã giành chiến thắng sát sao 3-2 trước Cabo Verde, nhưng đó là một thắng lợi đầy nhọc nhằn và vắt kiệt sức lực.

Ngay sau trận đấu, siêu sao Lionel Messi – người ghi bàn mở tỷ số cho Argentina – đã phải thừa nhận với truyền thông rằng anh "gần như kiệt sức" trước lối chơi kiên cường, giàu thể lực và không biết sợ hãi của đại diện đến từ châu Phi. Quốc đảo nhỏ bé với dân số vỏn vẹn hơn 530.000 người đã khiến nhà vua của bóng đá thế giới phải toát mồ hôi hột đến tận những phút hiệp phụ cuối cùng.

Câu chuyện "chàng David đối đầu gã khổng lồ Goliath" trên sân cỏ ấy dường như là một hình ảnh phản chiếu hoàn hảo cho nền kinh tế và thị trường tài chính non trẻ của chính Cabo Verde: quy mô nhỏ bé, tiềm lực khiêm tốn, nhưng mang trong mình một khát vọng vươn ra biển lớn đầy kiêu hãnh.

Quy mô "tí hon" và cấu trúc đặc biệt

Thành lập từ năm 1998 và chính thức đi vào vận hành từ cuối năm 2005, thị trường chứng khoán Cabo Verde do Bolsa de Valores de Cabo Verde (BVC) quản lý. Nếu ví giải đấu World Cup là sàn diễn của các nền kinh tế tài chính toàn cầu, thì BVC chính là một "tân binh" với nguồn lực rất hạn chế.

Tính đến nay, sàn BVC mới chỉ niêm yết công khai vỏn vẹn 4 mã cổ phiếu doanh nghiệp. Đó là hai ông lớn ngành tài chính-ngân hàng nắm giữ huyết mạch kinh tế quốc gia: Banco Comercial do Atlântico (BCA) và Caixa Económica de Cabo Verde (CAIXA); cùng hai doanh nghiệp dịch vụ, sản xuất hạ tầng thiết yếu là Empresa Nacional de Combustíveis (ENA - ngành xăng dầu) và Sociedade Cabo-verdiana de Tabacos (SCT - ngành thuốc lá).

Do số lượng mã cổ phiếu quá ít và phần lớn lượng cổ phần tập trung trong tay các cổ đông chiến lược, thanh khoản cổ phiếu hàng ngày trên sàn BVC ở mức rất thấp, đôi khi có những phiên giao dịch chỉ xuất hiện vài chục đơn vị. Đối với một nhà đầu tư quốc tế quen thuộc với nhịp đập hàng tỷ USD của thị trường New York, London hay Tokyo, thị trường cổ phiếu Cabo Verde trông giống như một vùng nước lặng.

Sức mạnh tiềm ẩn từ thị trường nợ và kiều hối

Tuy nhiên, tương tự như cách đội tuyển bóng đá Cabo Verde sử dụng chiến thuật phòng ngự phản công khoa học để phong tỏa hàng công trăm triệu đô của Argentina, sàn BVC cũng tìm thấy lối đi riêng rất hiệu quả dựa trên thế mạnh cốt lõi của mình: Thị trường trái phiếu.

Thay vì bùng nổ ở mảng cổ phiếu, BVC lại là một kênh huy động vốn cực kỳ ổn định thông qua Trái phiếu Chính phủ, Trái phiếu doanh nghiệp và Trái phiếu đô thị. Sàn giao dịch này đóng vai trò cầu nối giúp chính phủ Cabo Verde tái cấu trúc nền kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông và phát triển ngành du lịch biển – vốn là mũi nhọn kinh tế của quốc gia này.

Đặc biệt, "vũ khí bí mật" giúp kinh tế Cabo Verde đứng vững chính là cộng đồng kiều bào (Diaspora) . Hiện nay, số lượng người gốc Cabo Verde sinh sống tại nước ngoài (chủ yếu ở Mỹ, Bồ Đào Nha, Hà Lan) thậm chí còn đông hơn dân số định cư tại chính quốc. Nhận thức được nguồn lực khổng lồ này, chính phủ Cabo Verde và BVC đã chủ động triển khai hệ thống giao dịch kỹ thuật số trực tuyến Blu-X.

Nền tảng số hóa này cho phép hàng trăm nghìn kiều bào từ khắp nơi trên thế giới có thể dễ dàng mua trái phiếu xây dựng quê hương chỉ bằng vài thao tác trên điện thoại, tương tự như cách các cổ động viên từ Boston hay Rotterdam luôn hướng về từng bước chạy của "Các chú cá mập xanh" (biệt danh của đội tuyển Cabo Verde) tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Không dừng lại ở việc huy động vốn truyền thống, Cabo Verde đang hướng tới một mục tiêu thách thức hơn: Trở thành trung tâm tài chính bền vững của khu vực Tây Phi. BVC đã chính thức gia nhập Sáng kiến Sở Giao dịch Chứng khoán Bền vững của Liên Hợp Quốc (SSE).

Nằm ở vị trí địa lý đặc thù giữa Đại Tây Dương, quốc đảo này chịu ảnh hưởng trực tiếp từ biến đổi khí hậu. Do đó, sàn BVC đang tập trung mạnh mẽ vào việc phát hành các loại Trái phiếu xanh (Green Bonds) và đặc biệt là Trái phiếu xanh lam (Blue Bonds) nhằm gây quỹ cho các dự án bảo tồn đại dương, năng lượng tái tạo và phát triển kinh tế biển bền vững. Đây chính là bước đi mang tính chiến lược, giúp một thị trường tài chính quy mô nhỏ thu hút được sự chú ý từ các quỹ đầu tư tác động (Impact Investment) lớn trên thế giới.

Trận đấu lịch sử tại World Cup 2026 đã khép lại, Cabo Verde ngẩng cao đầu rời giải trong sự tiếc nuối và tôn trọng sâu sắc từ thế giới bóng đá. Thất bại trong một trận đấu bóng đá nhưng đã mở ra cơ hội chiến thắng lớn hơn rất nhiều cho Cabo Verde, không chỉ với các cầu thủ, người dân mà là cả nền kinh tế và thị trường tài chính khi thế giới giờ đây đang phải nhìn họ bằng con mắt khác.