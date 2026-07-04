HSC chốt ngày chào bán cổ phiếu và trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông

CTCP Chứng khoán TP.HCM (HSC, MCK: HCM, sàn HoSE) vừa có thông báo về việc chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 317/GCN-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 30/6/2026.

Theo đó, HSC chào bán gần 270 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 4:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1 quyền mua, cứ 4 quyền sẽ được mua thêm 1 cổ phiếu mới.

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu là 17/7/2026. Thời gian nhận đăng ký mua từ ngày 29/7/2026 đến ngày 28/8/2026, thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 29/7/2026 đến ngày 26/8/2026.

Với giá chào bán dự kiến 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó thu về gần 2.700 tỷ đồng được dùng để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ (margin).

Nếu đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của HSC sẽ tăng từ gần 10.808 tỷ đồng lên mức gần 13.508 tỷ đồng.

Ảnh minh họa

Cũng trong ngày 17/7/2026, HSC sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 4%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 400 đồng.

Với gần 1,08 tỷ cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường, HSC sẽ phải chi khoảng gần 432 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức lần này.

Trong một diễn biến khác, trước đó HSC đã công bố Nghị quyết của HĐQT về thông qua việc tăng hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB).

Cụ thể, HSC dự kiến vay MB 4.000 tỷ đồng bằng hình thức tín chấp và có tài sản đảm bảo. Thời hạn của hạn mức vay là 12 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng hạn mức tín dụng, lãi suất vay theo quy định về lãi suất của MB.

Tài sản bảo đảm gồm tiền gửi tại MB (bao gồm tiền gửi thanh toán, tiền gửi tiết kiệm, không bao gồm tiền gửi của nhà đầu tư) và giấy tờ có giá do MB phát hành (trừ cổ phiếu); giấy tờ có giá do Chính phủ phát hành/Chính phủ bảo lãnh phát hành; hợp đồng tiền gửi/chứng chỉ tiền gửi/trái phiếu do các tổ chức tín dụng khác phát hành được MB chấp thuận là tài sản đảm bảo.

Mục đích HSC vay vốn nhằm bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động đầu tư, kinh doanh trái phiếu Chính phủ và trái phiếu tổ chức tín dụng phát hành được niêm yết theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, HSC cũng chấp thuận cho MB có quyền tự động khấu trừ các nghĩa vụ thanh toán của công ty phát sinh từ các giao dịch khác giữa hai bên (nếu có) hoặc tự động trích các khoản tiền gửi của công ty tại MB (nếu có) để thu nợ (trừ tài khoản chuyên dụng để nhận tiền gửi của nhà đầu tư) trong trường hợp HSC không trả nợ đầy đủ, đúng hạn.