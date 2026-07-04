Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang (DGC) tiếp tục bị HoSE 'tuýt còi'"

Theo thông báo số 1451/TB-SGDHCM ngày 2/7/2026, HoSE cho biết cổ phiếu DGC bị đưa vào diện cảnh báo theo Quyết định số 567/QĐ-SGDHCM do doanh nghiệp chưa tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Đây là trường hợp thuộc diện chứng khoán bị cảnh báo theo quy định tại Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết hiện hành.

Đáng chú ý, bên cạnh việc bị đưa vào diện cảnh báo, cổ phiếu DGC hiện vẫn đang trong diện hạn chế giao dịch theo quyết định trước đó của HoSE. Nguyên nhân là doanh nghiệp đã chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 quá 45 ngày so với thời hạn quy định.

Ngoài ra, mã cổ phiếu này cũng tiếp tục bị theo dõi trong diện cảnh báo do báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của doanh nghiệp nhận ý kiến kiểm toán ngoại trừ từ đơn vị kiểm toán độc lập.

Như vậy, DGC hiện đang đồng thời chịu tác động của nhiều biện pháp giám sát từ cơ quan quản lý thị trường, bao gồm hạn chế giao dịch, cảnh báo và theo dõi vi phạm. Đây là những tín hiệu cho thấy doanh nghiệp đang đối mặt với áp lực lớn trong việc đáp ứng các yêu cầu về quản trị công ty, công bố thông tin và minh bạch tài chính trên thị trường chứng khoán.

Theo quy định hiện hành, việc cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo và hạn chế giao dịch có thể ảnh hưởng đáng kể đến thanh khoản của cổ phiếu trên thị trường, đồng thời tác động đến tâm lý nhà đầu tư trong ngắn hạn.

Có thể thấy, trong thời gian tới, các nhà đầu tư sẽ tiếp tục theo dõi các động thái của Hóa chất Đức Giang nhằm khắc phục các tồn tại và đưa cổ phiếu ra khỏi diện kiểm soát đặc biệt này.

Thị giá cổ phiếu DGC rung lắc mạnh trong những phiên giao dịch gần đây.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 3/7, giá cổ phiếu DGC ở mức 47.700 đồng/cổ phiếu, giảm 1,24% so với phiên trước, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh đạt 467,9 nghìn đơn vị.

Hiện, vốn hóa thị trường của Hóa chất Đức Giang ở mức 18.115 tỷ đồng.