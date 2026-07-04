NÓNG: Vinhomes thông báo ngày "lăn chốt" thương vụ phát hành cổ phiếu lớn nhất lịch sử

Vinhomes (mã VHM) vừa thông báo ngày 7/8 tới đây sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu. Theo kế hoạch, Vinhomes sẽ chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 1:1, tương ứng phát hành thêm 4,1 tỷ cổ phiếu mới qua đó nâng vốn điều lệ lên hơn 80.000 tỷ đồng. Đây là đợt cổ tức lớn nhất trong lịch sử chứng khoán Việt Nam xét về lượng cổ phiếu phát hành.

Trước đó, Vinhomes cũng vừa thông báo ngày 22/7 là ngày thanh toán cho đợt cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 60% (01 cổ phiếu nhận 6.000 đồng) theo danh sách cổ đông chốt ngày 30/6. Với 4,1 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, số tiền Vinhomes dự chi cho đợt cổ tức này lên đến gần 25.000 tỷ đồng, trong đó Vingroup nhận về khoảng 18.000 tỷ đồng.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu VHM hiện đang ở gần vùng đỉnh lịch sử với thị giá 151.600 đồng/cp, tăng gần 27% so với đầu năm. Vốn hóa thị trường của Vinhomes tương ứng hơn 622.000 tỷ đồng (~25 tỷ USD), đứng thứ 2 toàn sàn chứng khoán Việt Nam và lọt top 15 tại khu vực Đông Nam Á.

Về tình hình kinh doanh, năm 2026, Vinhomes lên kế hoạch kinh doanh cao nhất từ trước đến nay với mục tiêu doanh thu 285.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 60.000 tỷ đồng, lần lượt tăng 86% và 38% so với thực hiện năm ngoái.

Quý đầu năm, Vinhomes ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 65.114 tỷ đồng, gấp 4 lần so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận sau thuế đạt 25.625 tỷ đồng, tăng gấp 10 lần so với cùng kỳ năm 2025. Với kết quả đạt được, Vinhomes đã hoàn thành khoảng 23% kế hoạch doanh thu và 43% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Trong một diễn biến khác, Vinhomes mới đây đã công bố thông tin liên quan đến việc tham gia dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh do CTCP Đầu tư và Phát triển Đường sắt Cao tốc VinSpeed làm chủ đầu tư. Đây là lần đầu Vinhomes chính thức công bố việc tham gia một dự án hạ tầng quy mô lớn theo mô hình hợp tác đầu tư với Vinspeed.

Theo đó, Vinhomes sẽ hợp tác với Vinspeed đầu tư, xây dựng, vận hành và khai thác kinh doanh Dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh. Vinhomes sẽ góp tối đa 85% tổng mức đầu tư của dự án, sau khi trừ phần vốn mà Vinspeed huy động từ các bên thứ ba. Tuy nhiên, khoản vốn góp này không vượt quá 35% tổng tài sản của Vinhomes theo BCTC gần nhất tại từng thời điểm.

Về cơ chế phân chia lợi nhuận, phần lợi nhuận Vinhomes được hưởng được tính theo công thức: 85% × EBIT − chi phí lãi vay phát sinh − phần lợi nhuận phân chia cho các đối tác khác. Cơ chế hưởng lợi nhuận được xác định theo hiệu quả vận hành của dự án (EBIT) thay vì sở hữu cố định, cho thấy đây là một hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) hơn là hình thức góp vốn thành lập doanh nghiệp dự án.

Dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh có tổng mức đầu tư khoảng 147.000 tỷ đồng (tương đương hơn 5,6 tỷ USD), chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng. Đây là tuyến đường sắt tốc độ cao liên vùng đầu tiên của Việt Nam có sự tham gia của khu vực kinh tế tư nhân và đã được khởi công vào ngày 12/4/2026.