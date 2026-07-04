Shark Bình rửa tiền 320 tỉ đồng, luân chuyển qua hàng loạt ngân hàng VIB, Vietcombank, Techcombank, Eximbank, MBbank…

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến đường dây lừa đảo do Phó Đức Nam, tức Mr Pips, cầm đầu.

Ở bản kết luận điều tra lần này, quy mô vụ án được mở rộng. Số vụ lừa đảo được xác định tăng từ 738 lên 920 vụ. Tổng số tiền Phó Đức Nam bị cáo buộc chủ mưu chiếm đoạt cũng tăng từ hơn 1.300 tỷ đồng lên gần 1.600 tỷ đồng.

Số bị can bị đề nghị truy tố tăng mạnh, từ 75 lên gần 200 người, trong đó ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), với vai trò là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Ngân Lượng, bị cáo buộc phạm tội Rửa tiền, theo Dân Trí.

Theo cơ quan điều tra, đây là một trong những đường dây lừa đảo lớn nhất từng bị phát hiện trong lĩnh vực đầu tư ngoại hối và chứng khoán tại Việt Nam.

Ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhóm của Phó Đức Nam còn bị cáo buộc thực hiện nhiều thủ đoạn nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền và hợp thức hóa số tiền do phạm tội mà có.

Shark Bình bị cáo buộc phạm tội rửa tiền trong vụ án liên quan Mr Pips - Ảnh: CA

Kết luận điều tra bổ sung cũng làm rõ vai trò liên quan của ông Nguyễn Hòa Bình, với cáo buộc thực hiện hành vi rửa tiền.

Tội trạng của Shark Bình

Ông Nguyễn Hòa Bình, 45 tuổi, được biết đến với biệt danh "Shark Bình" sau khi tham gia với vai trò nhà đầu tư trong chương trình "Shark Tank Việt Nam" (Thương vụ bạc tỉ). Ông được ví như "cá mập công nghệ" bởi kinh doanh trong lĩnh vực này và rót vốn đầu từ nhiều start-up trong lĩnh vực thương mại điện tử, công nghệ tài chính và truyền thông, theo báo Tuổi Trẻ.

Theo lý lịch bị can, ông Bình có 4 con và vợ là diễn viên được nhiều người biết đến tại Hà Nội. Hiện ông bị tạm giam tại phân trại Đống Đa trại giam số 1, Công an Hà Nội.

Công ty CP Ngân Lượng do ông Nguyễn Hòa Bình làm Chủ tịch hội đồng quản trị là đơn vị cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán.

Cơ quan điều tra xác định để vận hành hệ thống nhận tiền của nhà đầu tư, bộ phận tài vụ của Phó Đức Nam đã mở các ví thanh toán tại nhiều đơn vị trung gian, trong đó có Ngân Lượng, rồi kết nối trực tiếp với các sàn giao dịch.

Tại doanh nghiệp này, ông Bình được xác định là người chỉ đạo chung hoạt động và quyết định mức phí đối với khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán. Mỗi khi có khách hàng lớn hoặc đề nghị mức chiết khấu riêng, bộ phận kinh doanh đều phải báo cáo xin ý kiến.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng năm 2018, phía sàn GKFX từng liên hệ đề nghị được áp dụng mức phí chiết khấu 0,5% nhưng không được chấp thuận.

Sau đó Phó Đức Nam sử dụng tài khoản Telegram mang tên "Peter", giới thiệu là đại diện mới của GKFX và tiếp tục làm việc với Công ty Ngân Lượng. Theo kết luận điều tra, sau khi báo cáo, bộ phận kinh doanh được giao trực tiếp chăm sóc nhóm khách hàng này.

Trong quá trình hoạt động, Nam tiếp tục thành lập thêm nhiều sàn giao dịch như DK Trade, ASX, ACX và Sea Investing, đồng thời thông báo để hệ thống thanh toán của Ngân Lượng tiếp tục kết nối.

Cơ quan điều tra cho rằng từ thời điểm đó, bộ phận chăm sóc khách hàng của Công ty Ngân Lượng còn lập các nhóm Telegram để hỗ trợ xử lý các sự cố phát sinh trong quá trình nhà đầu tư nạp tiền vào các sàn.

Đường dây lừa đảo do Phó Đức Nam, tức Mr Pips, cầm đầu - Ảnh: MXH

Bước ngoặt xảy ra từ giữa năm 2020, khi Công ty Ngân Lượng liên tiếp nhận được các văn bản của cơ quan công an yêu cầu xác minh các ví điện tử có giao dịch liên quan đến hệ thống của Phó Đức Nam.

Nhân viên đã báo cáo cho ông Nguyễn Hòa Bình nội dung trên. Lúc này, mặc dù biết các sàn forex của Phó Đức Nam vi phạm pháp luật nhưng Shark Bình đã chỉ đạo hai nhân viên Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm không cung cấp thông tin ví thật của sàn, mà tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví Ngân lượng khác (ví giả) để cung cấp cho cơ quan công an.

Rửa tiền 320 tỷ

Theo kết luận điều tra, sau khi phía Mr Pips chỉnh sửa số liệu giao dịch, các tài liệu sẽ được chuyển ngược lại Công ty Ngân Lượng để hoàn thiện công văn trả lời. Trước khi phát hành, các văn bản đều được trình ông Bình xem xét, rồi mới chuyển cho tổng giám đốc ký với tư cách người đại diện pháp luật.

Cơ quan điều tra cho rằng việc này nhằm che giấu hoạt động của các ví thanh toán thực tế, gây khó khăn cho quá trình xác minh dòng tiền của người bị hại.

Kết quả điều tra bổ sung xác định từ tháng 6-2020 đến tháng 9-2022, có tổng 232 bị hại chuyển tiền vào các tài khoản ví, tổng gần 320 tỉ đồng.

Tiền được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên Công ty CP Ngân Lượng tại các ngân hàng VIB, Vietcombank, Techcombank, Eximbank, MBbank… sau đó nạp vào các sàn forex của Nam.

Cơ quan điều tra cáo buộc ông Nguyễn Hòa Bình cùng hai nhân viên Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm đều biết các sàn giao dịch của Phó Đức Nam có dấu hiệu hoạt động phạm pháp và đã bị cơ quan điều tra xác minh.

Tuy nhiên để tiếp tục thu lợi từ phí giao dịch, nhóm này vẫn duy trì hoạt động của các ví thanh toán, tiếp tục chăm sóc khách hàng và phối hợp với phía Phó Đức Nam trong việc xử lý các yêu cầu xác minh của cơ quan chức năng.

Theo kết luận điều tra, các tài liệu, lời khai và chứng cứ thu thập được đủ căn cứ xác định ông Nguyễn Hòa Bình, Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm có hành vi rửa tiền. Hồ sơ vụ án đã được cơ quan điều tra chuyển sang viện kiểm sát để xem xét truy tố theo thẩm quyền.