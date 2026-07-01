Một biến số quan trọng có thể khiến chứng khoán rung lắc trong tháng 7

Trong báo cáo mới đây, Chứng khoán Nhất Việt (VFS) cho biết thị trường chứng khoán đã khép lại tháng 6 trong trạng thái điều chỉnh và phân hóa mạnh.

Điểm đáng chú ý là diễn biến giằng co của chỉ số đi kèm sự sụt giảm mạnh của thanh khoản. Giá trị giao dịch bình quân trong tháng 6 giảm đáng kể so với giai đoạn sôi động đầu năm, xuống mức thấp nhất trong khoảng một năm trở lại đây. Theo VFS, sự suy yếu của dòng tiền phản ánh tâm lý phòng thủ và thận trọng của nhà đầu tư, khi lực cầu ở vùng giá cao tỏ ra khá dè dặt.

Trái ngược với kỳ vọng thị trường sẽ bứt phá sau khi vượt đỉnh lịch sử, động lượng tăng giá lại suy yếu rõ rệt. Tín hiệu "phân kỳ" giữa diễn biến chỉ số và thanh khoản cho thấy đà tăng thiếu sự đồng thuận từ dòng tiền.

VFS cho biết giá trị giao dịch bình quân trong tháng chỉ duy trì quanh 20.000 tỷ đồng mỗi phiên, thấp hơn đáng kể so với tháng trước. Trong bối cảnh áp lực chốt lời tại vùng đỉnh gia tăng, nhà đầu tư trong nước có xu hướng đứng ngoài quan sát, khiến tâm lý "risk-off" bao trùm thị trường.

Ở chiều ngược lại, dòng vốn ngoại tiếp tục phân hóa trong tháng 6, qua đó tạo ra sự khác biệt về diễn biến giữa các nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Nhóm phân tích VFS lưu ý rủi ro đáng quan sát trong tháng 7 là diễn biến tỷ giá, đặc biệt trước cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dự kiến diễn ra vào ngày 29/7.

Đánh giá về triển vọng thị trường, VFS cho rằng sau nhịp điều chỉnh mạnh trên diện rộng, mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý II sẽ là yếu tố giúp gia tăng kỳ vọng cho nhà đầu tư. Hiện VN-Index vẫn đang dao động trong biên độ của cây nến giảm hình thành từ tháng 3/2026 và xu hướng chỉ thực sự tích cực hơn khi thanh khoản bình quân 20 phiên quay trở lại trên ngưỡng 20.000 tỷ đồng.

VFS xây dựng hai kịch bản cho thị trường trong tháng 7. Với xác suất khoảng 30%, VN-Index có thể đánh mất vùng hỗ trợ 1.775 điểm và lùi về khu vực 1.670 điểm. Kịch bản được đánh giá có khả năng cao hơn với xác suất 70%, là chỉ số tiếp tục đi ngang trong vùng 1.800-1.900 điểm.

Trong trường hợp này, dòng tiền sẽ tiếp tục phân hóa, cơ hội đầu tư tập trung vào các cổ phiếu cơ bản đã điều chỉnh sâu, trong khi nhóm vốn hóa lớn chủ yếu đóng vai trò giữ nhịp chỉ số, còn dòng tiền có xu hướng dịch chuyển sang nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ.

Về chiến lược đầu tư, công ty chứng khoán này khuyến nghị nhà đầu tư duy trì trạng thái phòng thủ, giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức 30-50% danh mục và ưu tiên quản trị các vị thế đang nắm giữ. Việc giải ngân mới chỉ nên thực hiện tại các vùng nền giá hoặc gần các ngưỡng hỗ trợ của những cổ phiếu vẫn duy trì xu hướng tăng, đồng thời cần thận trọng với các mã đã tăng nóng.