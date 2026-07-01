Soi định giá cổ phiếu chứng khoán khi đồng loạt bứt phá: Bất ngờ với SSI, SHS, VCI

Trong bối cảnh VN-Index giao dịch giằng co và dòng tiền có dấu hiệu thận trọng, nhóm cổ phiếu chứng khoán bất ngờ trở thành điểm sáng của thị trường khi đồng loạt tăng mạnh trong phiên 3/7.

Theo thống kê của VNDirect, định giá của nhóm cổ phiếu chứng khoán hiện vẫn ở mức hấp dẫn khi P/B bình quân ngành khoảng 1,75 lần, thấp hơn mức trung bình 5 năm.

Đáng chú ý, nhiều công ty đầu ngành, tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng như SSI, VCI, SHS đều đang giao dịch dưới ngưỡng định giá bình quân 5 năm và bình quân ngành, cho thấy mặt bằng định giá của ngành đã trở nên hấp dẫn hơn sau giai đoạn điều chỉnh.

Bên cạnh đó, nhiều công ty chứng khoán quy mô vừa và nhỏ như CTS, FTS, BSI, VDS, TVS, TCI hay BVS cũng ghi nhận mức P/B thấp hơn bình quân 5 năm. Theo VNDirect, việc định giá đã điều chỉnh về vùng hợp lý, trong khi triển vọng lợi nhuận được hỗ trợ bởi thanh khoản cải thiện, tăng trưởng dư nợ margin và câu chuyện nâng hạng thị trường, sẽ mở ra dư địa tăng giá cho nhóm cổ phiếu chứng khoán trong thời gian tới.

Theo VNDirect, một trong những động lực quan trọng của nhóm chứng khoán trong nửa cuối năm 2026 sẽ đến từ sự cải thiện của thanh khoản thị trường. Công ty chứng khoán này dự báo giá trị giao dịch bình quân (ADTV) cả năm 2026 tăng khoảng 16% so với cùng kỳ và duy trì quanh mức 34.000 tỷ đồng mỗi phiên trong nửa cuối năm.

Động lực tăng thanh khoản được kỳ vọng đến từ nhiều yếu tố như Việt Nam chính thức được FTSE nâng hạng vào tháng 9, kỳ vọng được MSCI đưa vào danh sách theo dõi nâng hạng trong năm 2027, làn sóng IPO quay trở lại, hệ thống KRX đi vào vận hành cùng việc triển khai cơ chế giao dịch xuyên trưa. Trước đó, trong quý I/2026, ADTV đã tăng mạnh lên khoảng 35.000 tỷ đồng/phiên, tăng gần 93% so với cùng kỳ nhờ kỳ vọng nâng hạng và mặt bằng lãi suất duy trì ở mức thấp.

Thanh khoản cải thiện cũng được kỳ vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy hoạt động cho vay ký quỹ - nguồn đóng góp lợi nhuận lớn nhất của nhiều công ty chứng khoán. Theo VNDirect, dư nợ margin toàn ngành trong quý I/2026 đã tăng 2,6% so với quý trước và tăng tới 51% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ các công ty chứng khoán lớn và nhóm có liên kết với ngân hàng mở rộng cho vay đối với khách hàng tổ chức và các chủ doanh nghiệp.

Trong nửa cuối năm, dư nợ margin được dự báo tiếp tục tăng nhờ nhu cầu sử dụng đòn bẩy cải thiện cùng với việc nhiều công ty chứng khoán tiếp tục tăng vốn để mở rộng quy mô cho vay. Đồng thời, biên lãi ròng (NIM) của mảng cho vay ký quỹ được kỳ vọng cải thiện khi chi phí vốn dần hạ nhiệt, trong khi biên lợi nhuận môi giới cũng có cơ hội phục hồi theo sự sôi động của thị trường. Tuy nhiên, VNDirect cho rằng mức độ hưởng lợi sẽ có sự phân hóa. Những công ty sở hữu nền tảng khách hàng tổ chức lớn, thị phần môi giới cao và tập trung vào chất lượng dịch vụ thay vì cạnh tranh bằng phí sẽ có lợi thế hơn trong việc duy trì biên lợi nhuận.

Song song với triển vọng kinh doanh, xu hướng tăng vốn của các công ty chứng khoán cũng được dự báo sẽ tiếp diễn. Sau khi quy mô tăng vốn toàn ngành năm 2025 tăng gấp khoảng ba lần so với năm 2024 nhờ làn sóng IPO của các công ty lớn như VPX, VCK và TCX, hoạt động IPO được kỳ vọng sôi động trở lại trong nửa cuối năm với kế hoạch niêm yết của LPBS, HDS và Kafi.

Về dài hạn, VNDirect cho rằng quy định mới về tỷ lệ an toàn tài chính theo Thông tư 102/2025/TT-BTC sẽ tiếp tục thúc đẩy các công ty chứng khoán tăng vốn, đồng thời định hướng ngành tập trung nhiều hơn vào các hoạt động cốt lõi như cho vay ký quỹ, kinh doanh vốn và giấy tờ có giá.

Trên cơ sở đó, VNDirect đánh giá việc định giá đã điều chỉnh về vùng hợp lý, cùng với triển vọng thanh khoản cải thiện, dư nợ margin tiếp tục tăng trưởng và tiến trình nâng hạng thị trường sẽ tạo dư địa tăng giá cho nhóm cổ phiếu chứng khoán trong thời gian tới.

Công ty chứng khoán này ưu tiên các doanh nghiệp có tỷ lệ dư nợ margin trên vốn chủ sở hữu còn thấp, còn nhiều dư địa mở rộng cho vay, đồng thời có thế mạnh về khách hàng nước ngoài để đón đầu dòng vốn ngoại sau khi FTSE nâng hạng và thị trường vốn sôi động trở lại.