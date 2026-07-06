KIM Việt Nam và KASIKORN Securities hợp tác đưa ETF Việt Nam đến nhà đầu tư Thái Lan thông qua DR

Ngày 06/07/2026, Công ty chứng khoán KASIKORN (KASIKORN Securities) đã chính thức niêm yết 02 chứng chỉ lưu ký (DR) dựa trên hai quỹ ETF do KIM Việt Nam quản lý, gồm Quỹ ETF KIM Growth VN30 và Quỹ ETF KIM Growth VNDiamond, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thái Lan (SET).

Đây là kết quả cụ thể của quá trình hợp tác giữa KASIKORN Securities và KIM Việt Nam từ đầu năm 2026. Hai ETF được KASIKORN lựa chọn làm tài sản cơ sở trong đợt phát hành lần này đại diện cho những nhóm doanh nghiệp hàng đầu trên thị trường chứng khoán Việt Nam, cụ thể như sau:



Quỹ ETF KIM Growth VN30 mô phỏng chỉ số VN30 , bao gồm 30 doanh nghiệp có giá trị vốn hóa và thanh khoản lớn nhất trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE). Tính đến ngày 30/06/2026, quy mô quỹ đạt gần 2.600 tỷ đồng.

Quỹ KIM Growth VNDiamond mô phỏng chỉ số VN Diamond , tập hợp các doanh nghiệp chất lượng cao có tỷ lệ sở hữu nước ngoài tiệm cận hoặc đã chạm giới hạn, qua đó mang đến cơ hội tiếp cận nhóm cổ phiếu được nhiều nhà đầu tư nước ngoài quan tâm. Quy mô quỹ tính đến ngày 30/06/2026 đạt 77 tỷ đồng.

Thông qua việc niêm yết DR trên SET, nhà đầu tư Thái Lan có thể tiếp cận thị trường chứng khoán Việt Nam một cách thuận tiện ngay trên tài khoản giao dịch chứng khoán nội địa, không cần mở tài khoản tại Việt Nam hay thực hiện các thủ tục đầu tư xuyên biên giới phức tạp.

Đồng thời, việc hợp tác giữa KIM Việt Nam và KASIKORN Securities cũng cho thấy Việt Nam tiếp tục là một thị trường quan trọng đối với nhà đầu tư cá nhân và tổ chức Thái Lan, nhờ là tốc độ tăng trưởng nhanh với nền tảng vĩ mô ổn định, dân số trẻ và tầng lớp trung lưu đang mở rộng.

Sự hợp tác giữa KASIKORN Securities và KIM Việt Nam được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường kết nối giữa thị trường vốn Việt Nam và Thái Lan, đồng thời tạo thêm kênh thu hút dòng vốn quốc tế vào các doanh nghiệp niêm yết Việt Nam thông qua các sản phẩm ETF.

KIM Việt Nam là thành viên của tập đoàn Korea Investment Holdings (“KIH”), hiện quản lý hơn 327 tỷ USD tài sản trên toàn cầu . Công ty hiện quản lý nhiều quỹ và danh mục ủy thác, tất cả đều tập trung đầu tư 100% vào thị trường chứng khoán Việt Nam, thể hiện niềm tin và cam kết mạnh mẽ của KIM Việt Nam đối với tiềm năng phát triển của nền kinh tế Việt Nam. KASIKORN Securities Public Company Limited là một trong những công ty chứng khoán hàng đầu Thái Lan, thành viên của Tập đoàn KASIKORNBANK, cung cấp các dịch vụ môi giới chứng khoán, tư vấn đầu tư, ngân hàng đầu tư và sản phẩm thị trường vốn cho khách hàng cá nhân và tổ chức tại Thái Lan.



