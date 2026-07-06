Sau cú rơi hơn 20%, một yếu tố đang ủng hộ giá bạc phục hồi trong tháng 7

Trong tháng 6, giá bạc trong nước giảm mạnh khoảng 21,5%, tương đương với mức giảm của giá bạc thế giới.

Báo cáo thị trường bạc mới đây của Công ty TNHH Giao dịch hàng hóa Phú Quý cho biết mức giảm sâu của bạc phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước kỳ vọng Fed duy trì lãi suất cao, trong khi nhu cầu đầu cơ và nhu cầu công nghiệp chưa đủ mạnh để hỗ trợ giá phục hồi. Điều này cho thấy bạc trong nước vẫn chịu tác động lớn từ biến động của thị trường thế giới trong ngắn hạn.

Trong tháng 6, giá bạc thế giới giảm mạnh hơn 20% khi thị trường chịu áp lực từ kỳ vọng Fed duy trì lãi suất cao lâu hơn. Dù tình hình Mỹ – Iran xuất hiện một số tín hiệu hạ nhiệt, tiến trình đàm phán vẫn thiếu chắc chắn và hoạt động tại eo biển Hormuz chưa hoàn toàn ổn định.

Đáng chú ý, cuộc họp FOMC đầu tiên dưới thời Chủ tịch Fed Kevin Warsh cho thấy Fed vẫn giữ nguyên lãi suất nhưng phát tín hiệu thận trọng hơn với lạm phát. Điều này làm gia tăng lo ngại về khả năng chính sách tiền tệ tiếp tục thắt chặt, qua đó gây áp lực lên nhóm các tài sản không mang lại lợi suất như kim loại quý.

Giá bạc sụt giảm, dòng vốn ETF bạc tháng 6 qua nhìn chung tiếp tục suy yếu, đặc biệt tại các quỹ tài chính lớn. Quỹ SLV ghi nhận lượng nắm giữ giảm từ khoảng 16.662 tấn đầu tháng xuống còn 16.494 tấn vào cuối tháng 6, tương đương giảm khoảng 168 tấn, cho thấy dòng tiền đầu cơ vẫn khá thận trọng với triển vọng ngắn hạn của bạc.

Dòng vốn ETF bạc.

Trong khi đó, quỹ ABRN cũng giảm từ khoảng 2.255 tấn xuống 2.199 tấn, tương đương giảm gần 56 tấn trong tháng. Ngược lại, PSLV gần như đi ngang quanh mức 6.706 tấn, cho thấy nhu cầu nắm giữ bạc vật chất vẫn tương đối ổn định.

Về lượng tồn kho tại các sàn giao dịch, trong tháng 6, tồn kho bạc trên COMEX và SHFE ghi nhận diễn biến phân hóa. Tại COMEX, tổng tồn kho bạc tăng từ khoảng 9.844 tấn cuối tháng 5 lên 10.032 tấn vào cuối tháng 6, tương đương tăng thêm khoảng 188.09 tấn. Diễn biến này cho thấy nguồn cung bạc trong hệ thống kho Mỹ tiếp tục được bổ sung, phản ánh trạng thái vật chất trên thị trường vẫn tương đối dồi dào.

Ngược lại, tại SHFE, tồn kho bạc giảm từ 977 tấn cuối tháng 5 xuống còn 823 tấn vào cuối tháng 6, tương đương giảm khoảng 154 tấn. Điều này cho thấy lượng bạc trong hệ thống kho Trung Quốc đã thu hẹp đáng kể trong tháng.

Bước sang tháng 7, theo thống kê hiệu suất giá bạc trong 20 năm gần nhất, Giao dịch hàng hóa Phú Quý cho biết, tháng 7 thường là giai đoạn tích cực đối với giá bạc, với hiệu suất trung bình khoảng +3,53%.

Sau giai đoạn kém thuận lợi trong tháng 6, yếu tố mùa vụ cho thấy bạc có xu hướng phục hồi trở lại trong tháng 7, đặc biệt khi thị trường bắt đầu tập trung nhiều hơn vào dữ liệu lạm phát, việc làm và kỳ vọng chính sách lãi suất của Fed.

Về mặt kỹ thuật, giá bạc Comex vẫn đang trong xu hướng giảm trên khung ngày khi giá liên tục tạo các đỉnh thấp hơn và nằm dưới trendline giảm dài hạn.

“Vùng 53,7 USD sẽ là khu vực then chốt cần theo dõi. Do đây là vùng hỗ trợ mạnh trên khung thời gian lớn, khả năng cao giá sẽ xuất hiện một nhịp hồi kỹ thuật khi tiếp cận khu vực này. Nếu lực mua xuất hiện rõ ràng, thị trường có thể phục hồi lên kiểm tra vùng 71,5 USD", báo cáo nhấn mạnh.