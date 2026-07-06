Thêm lô trái phiếu 'đổ' về Vietcombank

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Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank, MCK: VCB) vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ.

Cụ thể, ngày 23/6/2026, Vietcombank huy động thành công 100 tỷ đồng thông qua việc phát hành lô trái phiếu mã VCB12602 có khối lượng 100 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu.

Lô trái phiếu VCB12602 có kỳ hạn 4 năm, dự kiến đáo hạn ngày 23/6/2030. Các thông tin về trái chủ, tài sản đảm bảo, mục đích phát hành,... không được công bố. Tuy nhiên, theo HNX, lô trái phiếu này có lãi suất cố định 8%/năm.

Được biết, đây là lô trái phiếu thứ 2 mà Vietcombank phát hành kể từ đầu năm 2026 đến nay.

Trước đó, ngày 2/6/2026, Vietcombank đã chào bán thành công 400 trái phiếu mã VCB12601 ra thị trường trong nước. Với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 400 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm, dự kiến đáo hạn ngày 2/6/2036.

Liên quan đến trái phiếu, trước đó Vietcombank đã phê duyệt phương án phát hành trái phiếu theo hình thức riêng lẻ năm 2026.

Theo kế hoạch được thông qua, Vietcombank dự kiến phát hành tối đa 10.000 trái phiếu loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm.

Hình thức trái phiếu là bút toán ghi sổ; kỳ hạn từ 4 năm trở lên, kỳ hạn cụ thể của từng đợt phát hành sẽ do Tổng Giám đốc quyết định tại thời điểm phát hành căn cứ vào tình hình thị trường và nhu cầu vốn của VCB tại thời điểm phát hành.

Trái phiếu sẽ được phát hành tối đa 30 đợt, khối lượng của từng đợt phát hành theo mệnh giá tối đa 10.000 tỷ đồng và đảm bảo tổng khối lượng đã phát hành thành công lũy kế của các đợt phát hành theo mệnh giá không vượt quá 10.000 tỷ đồng. Thời điểm dự kiến phát hành trong năm 2026.

Lãi suất trái phiếu có thể xác định theo phương thức lãi suất cố định hoặc lãi suất thả nổi hoặc kết hợp giữa lãi suất cố định và thả nổi. Trường hợp áp dụng lãi suất thả nổi được xác định theo công thức lãi suất tham chiếu + biên độ.

Với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, Vietcombank sẽ huy động tối đa 10.000 tỷ đồng, số tiền này dự kiến được sử dụng để cho vay khách hàng.



