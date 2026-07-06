KIS ra mắt sân chơi dự đoán World Cup, quà gần 100 triệu đồng

Cơ chế tích điểm tạo sức hấp dẫn xuyên suốt các vòng đấu

Diễn ra từ ngày 28/06 đến 20/07/2026, chương trình dành cho toàn bộ khách hàng cá nhân đang sở hữu tài khoản chứng khoán tại KIS, bao gồm cả khách hàng hiện hữu và khách hàng mở mới trong thời gian triển khai. Với tổng giá trị giải thưởng lên tới gần 100 triệu đồng, "Đọc vị World Cup" cho phép người tham gia tích lũy điểm giao dịch, dự đoán kết quả các trận đấu và cạnh tranh trên bảng xếp hạng để nhận những phần quà công nghệ giá trị.

Toàn bộ trải nghiệm được thực hiện ngay trên ứng dụng iKIS. Sau khi đăng nhập, khách hàng chỉ cần truy cập mục "Khám phá", lựa chọn chương trình và bắt đầu sử dụng điểm giao dịch để dự đoán đội chiến thắng ở từng trận đấu. Mỗi lượt dự đoán thành công sẽ giúp người chơi vừa bảo toàn số điểm đã sử dụng, vừa nhận thêm điểm thưởng để gia tăng thứ hạng. Đáng chú ý, khách hàng đăng ký tham gia sớm từ ngày 24/06 đến 27/06 sẽ được tặng ngay 15 điểm thưởng khởi động. Trong khi đó, các tài khoản mở mới đủ điều kiện cũng nhận được điểm thưởng khi tham gia lần đầu, tạo thêm lợi thế trước khi những vòng đấu quan trọng bắt đầu.

Người chơi sẽ được cộng điểm tương ứng với nhiều hoạt động trên ứng dụng iKIS.

Khác với các chương trình dự đoán thông thường, "Đọc vị World Cup" được xây dựng theo cơ chế tích lũy và chuyển đổi điểm giữa các vòng đấu. Điểm giao dịch được tạo ra từ các hoạt động trên ứng dụng iKIS như giao dịch chứng khoán hoặc giới thiệu bạn bè mở tài khoản. Người chơi có thể lựa chọn nhiều mức điểm khác nhau để dự đoán kết quả mỗi trận đấu. Nếu dự đoán chính xác, điểm sử dụng được giữ nguyên và đồng thời phát sinh thêm điểm thưởng tương ứng. Ngược lại, số điểm đã dùng để bình chọn sẽ bị trừ nếu kết quả không chính xác.

Sau mỗi vòng đấu, toàn bộ điểm thưởng sẽ được chuyển thành điểm giao dịch cho vòng tiếp theo, trong khi điểm giao dịch còn dư sẽ hết hiệu lực. Cơ chế này giúp cuộc đua liên tục được làm mới và tạo cơ hội bứt phá cho người chơi ở từng giai đoạn của World Cup. Bảng xếp hạng được tính riêng theo từng vòng đấu, từ vòng 32 đội, vòng 16 đội, tứ kết cho tới chung kết. Thứ hạng được xác định dựa trên tổng điểm thưởng, đồng thời xét thêm giá trị giao dịch hợp lệ trong trường hợp bằng điểm.

Hàng loạt quà công nghệ giá trị dành cho người chơi xuất sắc

"Đọc vị World Cup" có hai hạng mục giải thưởng chính gồm "Bình chọn xuất sắc" và "Vòng quay may mắn". Những khách hàng đứng đầu bảng xếp hạng tại từng vòng đấu sẽ có cơ hội nhận các phần quà công nghệ như: Smart TV Samsung 4K 50 inch, đồng hồ thông minh Garmin, AirPods 4, loa Harman Kardon Studio 9, máy chiếu mini Beecube X2 Neo, loa JBL Flip 6 cùng nhiều sản phẩm công nghệ đến từ Anker, Xiaomi và Ugreen. Bên cạnh đó, tất cả khách hàng có ít nhất một lượt bình chọn hợp lệ đều có cơ hội tham gia vòng quay may mắn với nhiều phần quà như AirPods 4, loa Bluetooth Sony, tai nghe Anker, ly giữ nhiệt hay hộp cơm đa năng.

Được phát triển theo định hướng số hóa trải nghiệm đầu tư, iKIS là ứng dụng giao dịch chứng khoán của Chứng khoán KIS, tích hợp đầy đủ các tính năng từ mở tài khoản trực tuyến, giao dịch cổ phiếu, quản lý danh mục đến cập nhật thông tin thị trường và các công cụ hỗ trợ đầu tư. Không chỉ tập trung vào trải nghiệm giao dịch thuận tiện, iKIS còn liên tục triển khai các tính năng tương tác và chương trình dành cho khách hàng nhằm gia tăng trải nghiệm trên nền tảng số. Chương trình "Đọc vị World Cup" tiếp tục là một trong những hoạt động nổi bật của iKIS trong năm 2026, kết hợp giữa đầu tư, công nghệ và yếu tố giải trí để mang đến những trải nghiệm mới cho cộng đồng nhà đầu tư.

Sự kết hợp giữa đầu tư, công nghệ và cảm xúc bóng đá được kỳ vọng sẽ giúp "Đọc vị World Cup" trở thành một trong những hoạt động nổi bật trên nền tảng iKIS trong mùa hè năm nay, đồng thời mang đến thêm trải nghiệm mới cho cộng đồng nhà đầu tư yêu thể thao.

Thông tin thể lệ chi tiết của chương trình được đăng tải trên trang website chính thức của Chứng khoán KIS Việt Nam tại đây.