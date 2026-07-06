Một "ngòi nổ" có thể giúp VN-Index bứt phá, tiền lớn đang âm thầm gom loạt nhóm cổ phiếu này

Trong báo cáo mới đây, Chứng khoán MB (MBS) cho rằng thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn có nhiều cơ hội duy trì đà tăng trong thời gian tới, dù dòng tiền hiện vẫn khá thận trọng và chưa phản ứng mạnh trước hàng loạt thông tin hỗ trợ.

Động lực quan trọng đến từ bức tranh kinh tế vĩ mô tích cực trong nửa đầu năm 2026. GDP quý II tăng 8,39% so với cùng kỳ, đưa mức tăng trưởng 6 tháng đầu năm lên 8,18%, cao hơn mức 7,63% của cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, áp lực lạm phát cũng có dấu hiệu hạ nhiệt khi CPI tháng 6 giảm 0,39% so với tháng trước, chủ yếu nhờ giá xăng dầu trong nước giảm mạnh theo diễn biến của thị trường thế giới. Chỉ số PMI ngành sản xuất đạt 51,8 điểm, cho thấy hoạt động sản xuất tiếp tục mở rộng và tạo nền tảng tích cực cho nửa cuối năm.

MBS đồng thời đánh giá cao loạt chính sách mới của Chính phủ nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026-2030. Trong đó, đáng chú ý là việc nâng tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn lên 40%; miễn hạn mức tăng trưởng tín dụng đối với 18 dự án hạ tầng chiến lược; nâng trần nợ công lên 50% GDP và mục tiêu bội chi ngân sách lên 5% GDP.

Cùng với đó, việc tháo gỡ vướng mắc cho hơn 1.100 dự án, cơ sở nhà đất và cắt giảm trên 55% điều kiện kinh doanh được kỳ vọng sẽ khơi thông nguồn lực cho nền kinh tế.

Theo MBS, với nền tảng vĩ mô tích cực và áp lực lạm phát nhiều khả năng đã tạo đỉnh, Chính phủ đang có dư địa lớn hơn để triển khai các chính sách hỗ trợ tăng trưởng với cường độ mạnh. Đây được xem là giai đoạn cơ quan điều hành sẵn sàng chấp nhận mức độ rủi ro tài chính cao hơn nhằm tạo động lực cho tăng trưởng dài hạn.

Dòng tiền vẫn ưu tiên Midcap, MBS khuyến nghị tích lũy cho chu kỳ tăng mới

Về diễn biến thị trường, MBS cho rằng thanh khoản nhiều khả năng sẽ cải thiện trong tuần tới sau khi duy trì ở mức thấp trong khoảng 5 tuần liên tiếp. Tuần vừa qua, giá trị giao dịch bình quân toàn thị trường chỉ đạt khoảng 19.800 tỷ đồng, trong đó thanh khoản khớp lệnh trên HOSE giảm còn khoảng 13.700 tỷ đồng.

Thanh khoản thấp khiến dòng tiền tiếp tục tìm kiếm cơ hội ở nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ. Chỉ số Midcap tăng 0,67%, Smallcap tăng 0,04%, trong khi nhóm Bluechip giảm 0,3%. Các nhóm giao dịch nổi bật gồm chứng khoán, ngân hàng và bất động sản khu công nghiệp.

Theo thống kê của MBS, dòng tiền vẫn đang vào ròng ở các nhóm chứng khoán, ngân hàng, thực phẩm, logistics, đầu tư công, cao su tự nhiên và hàng không, trong đó tập trung mạnh nhất vào ba nhóm ngân hàng, chứng khoán và đầu tư công.

Trong kịch bản cơ sở, MBS dự báo thị trường tiếp tục Sideway cho quá trình tích lũy thêm một thời gian nữa, dòng tiền vẫn tìm cơ hội ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, theo đó diễn biến của thị trường chủ yếu đi ngang nhưng vẫn tạo sự sôi động ở nhóm cổ phiếu Midcap.

Kịch bản tích cực hơn khi nhóm Vingroup test đỉnh thành công, tạo đỉnh cao mới khi cổ phiếu VHM đã có ngày chốt thương vụ phát hành cổ phiếu lớn nhất lịch sử. Sự thành công của thương vụ này sẽ là “ngòi nổ” đưa VN-Index bứt phá khỏi vùng cản tâm lý.

Về chiến lược đầu tư, MBS cho rằng "vùng trũng" thanh khoản hiện nay không phải là rủi ro mà là cơ hội để cơ cấu danh mục đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới trong nửa cuối năm. Theo công ty chứng khoán này, trong khi VN-Index được nâng đỡ bởi nhóm Vingroup, nhiều cổ phiếu còn lại vẫn đang giao dịch ở mức định giá hấp dẫn, mở ra cơ hội tích lũy trong 3-6 tháng tới đối với các nhóm chứng khoán, ngân hàng, hàng không, logistics, sản xuất và phân phối điện, thủy sản cùng nhóm cổ phiếu Vingroup.