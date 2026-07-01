Cổ phiếu chứng khoán đồng loạt bứt phá, chuyên gia nói gì về khả năng VN-Index bước vào nhịp tăng mới?

Nhóm cổ phiếu chứng khoán vừa ghi nhận nhịp hồi phục tích cực phiên cuối tuần trước, qua đó làm dấy lên kỳ vọng đây có thể là tín hiệu sớm cho một nhịp tăng mới của thị trường.

Tuy nhiên, ông Bùi Văn Huy, Phó Giám đốc FIDT , cho rằng nhà đầu tư cần nhìn nhận diễn biến này một cách thận trọng, thay vì vội xem đây là tín hiệu xác nhận xu hướng tăng của VN-Index.

Theo ông Huy, cổ phiếu chứng khoán thường phản ứng sớm với kỳ vọng về thanh khoản, mức độ sôi động của dòng tiền và khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư. Trong những giai đoạn thị trường thực sự bước vào xu hướng tăng mạnh, đây thường là một trong những nhóm dẫn dắt cả về giá và tâm lý.

Dù vậy, việc nhóm chứng khoán bật tăng trong một vài phiên hoặc một nhịp ngắn chưa đồng nghĩa thị trường chuẩn bị bước vào một “con sóng” lớn.

Nghiêng về nhịp hồi sau khi giảm sâu

Một trong những yếu tố cần lưu ý là chứng khoán thuộc nhóm giảm mạnh nhất trong nhịp điều chỉnh vừa qua. Nhiều cổ phiếu đã mất khoảng 20-40% so với vùng đỉnh.

Với mức chiết khấu lớn như vậy, việc nhóm này xuất hiện nhịp phục hồi là diễn biến tương đối bình thường. Theo ông Huy, đà tăng gần đây có thể phản ánh nhiều hơn yếu tố hồi phục sau khi giảm sâu, thay vì báo hiệu một xu hướng tăng bền vững mới của toàn thị trường.

Mặt bằng định giá của nhóm hiện cũng chưa thực sự hấp dẫn trong bối cảnh cạnh tranh giữa các công ty chứng khoán vẫn ở mức cao. Một số cổ phiếu đang giao dịch quanh mức P/B 1,8-2 lần và P/E 14-16 lần.

Định giá P/E ngành chứng khoán (Nguồn: FiinGroup)

Định giá P/B ngành chứng khoán (Nguồn: FiinGroup)

Bên cạnh đó, thị trường chung vẫn mang dáng dấp của giai đoạn đi ngang trong biên độ, chưa hình thành xu hướng tăng rõ ràng. Dòng tiền chủ yếu luân chuyển giữa các nhóm ngành, thay vì lan tỏa mạnh trên diện rộng.

Trong trạng thái này, một nhóm cổ phiếu có thể thu hút dòng tiền trong vài phiên hoặc vài tuần. Tuy nhiên, nếu lực cầu không đủ mạnh, thanh khoản không cải thiện thực chất và kỳ vọng cơ bản không được củng cố, giá cổ phiếu có thể nhanh chóng quay lại điều chỉnh.

Cần thêm tín hiệu từ thanh khoản và kết quả kinh doanh

Theo Phó Giám đốc FIDT, để hình thành một nhịp tăng lớn và bền vững ở nhóm chứng khoán, cần ít nhất hai điều kiện cùng xuất hiện.

Thứ nhất, triển vọng kết quả kinh doanh phải cải thiện rõ rệt, thể hiện qua các mảng môi giới, cho vay ký quỹ, tự doanh và ngân hàng đầu tư.

Thứ hai, thanh khoản toàn thị trường cần tăng mạnh và duy trì ở mặt bằng cao. Hoạt động kinh doanh của các công ty chứng khoán phụ thuộc lớn vào quy mô giao dịch và mức độ sôi động của dòng tiền.

Ở thời điểm hiện tại, ông Huy cho rằng cả hai yếu tố trên vẫn chưa đủ sức thuyết phục để xác nhận một chu kỳ tăng mạnh mới.

Do đó, diễn biến vừa qua được đánh giá thiên về một nhịp hồi hơn là điểm khởi đầu của một sóng tăng lớn. Nhóm chứng khoán vẫn có thể duy trì những phiên tích cực nhờ hiệu ứng phục hồi và sự luân chuyển của dòng tiền, nhưng biên độ tăng có thể không quá lớn nếu chưa xuất hiện thêm tín hiệu xác nhận từ thanh khoản, tâm lý thị trường và kết quả kinh doanh.

Trong nhịp hồi này, những cổ phiếu chứng khoán có nền tảng cơ bản tốt và mức định giá hợp lý được kỳ vọng sẽ phục hồi tích cực hơn phần còn lại.