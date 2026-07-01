Cổ phiếu, vàng hay bất động sản: Nên phân bổ danh mục thế nào nửa cuối năm?

Nhìn về 6 tháng cuối năm 2026, ông Bùi Văn Huy, Phó Giám đốc FIDT cho rằng câu chuyện đáng chú ý nhất là mục tiêu tăng trưởng kinh tế khoảng 12% trong nửa cuối năm, cùng cách toàn bộ nền kinh tế vận hành để phục vụ mục tiêu này.

Khi cả khu vực công và khu vực tư nhân cùng dồn nguồn lực cho tăng trưởng, những cơ hội đầu tư mới có thể xuất hiện. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa nhà đầu tư nên ngay lập tức đặt cược lớn vào cổ phiếu chỉ dựa trên kỳ vọng ngắn hạn đối với mùa báo cáo tài chính.

Theo ông Huy, giai đoạn hiện nay phù hợp hơn với cách tiếp cận giải ngân từng phần, quan sát có chọn lọc và duy trì nguồn dự trữ thanh khoản. Nhà đầu tư có thể bắt đầu tìm kiếm cơ hội cho tầm nhìn dài hạn, nhưng chưa nên hành động theo tâm lý hưng phấn hoặc dồn tỷ trọng quá lớn vào tài sản rủi ro.

Về cơ hội theo nhóm ngành, bên cạnh ngân hàng và bán lẻ, ông Huy lưu ý tới các doanh nghiệp đầu ngành, hay những “sếu đầu đàn”, đang dần chuyển trọng tâm từ câu chuyện bất động sản đơn thuần sang sở hữu, tham gia hoặc gắn lợi ích dài hạn với các dự án hạ tầng trọng điểm.

Theo chuyên gia, đây là thay đổi đáng chú ý. Những doanh nghiệp gắn được hoạt động với các trục phát triển lớn của nền kinh tế như giao thông, logistics, đô thị hóa và các khu vực có nhu cầu ở thực sẽ có triển vọng trung và dài hạn đáng theo dõi hơn so với những câu chuyện đầu cơ ngắn hạn.

Riêng với bất động sản, quá trình phục hồi từ nay đến cuối năm được dự báo diễn ra theo hướng chọn lọc. Ông Huy ưu tiên những tài sản gắn với nhu cầu ở thực, hưởng lợi từ hạ tầng và thuộc phân khúc căn hộ, thay vì các sản phẩm có tính đầu cơ cao.

Không đứng ngoài hoàn toàn nhưng cũng chưa nên quá hưng phấn

Để xây dựng danh mục phù hợp trong giai đoạn hiện nay, ông Huy cho rằng nhà đầu tư cần xem xét đồng thời cả hai yếu tố:﻿

Đầu tiên là trạng thái của chu kỳ kinh tế và triển vọng tương đối của từng lớp tài sản. Yếu tố còn lại là hồ sơ rủi ro của mỗi nhà đầu tư, bao gồm mức độ sẵn sàng chấp nhận biến động và khả năng chịu đựng tổn thất khi thị trường diễn biến không như kỳ vọng.

Hai nhà đầu tư cùng nhìn thấy một cơ hội nhưng có khả năng chịu rủi ro khác nhau sẽ cần xây dựng danh mục hoàn toàn khác nhau. Vì vậy, các tỷ trọng phân bổ chỉ mang tính tham khảo, không phải công thức áp dụng cho tất cả.

Đối với một nhà đầu tư có khẩu vị rủi ro cân bằng, ông Huy cho rằng có thể cân nhắc phân bổ khoảng 50-60% tổng tài sản vào bất động sản có nhu cầu ở thực và gắn với hạ tầng.

Tỷ trọng dành cho chứng khoán có thể ở mức 15-20%. Đây là giai đoạn nhà đầu tư có thể bắt đầu quan sát và tích lũy cho tầm nhìn dài hạn, nhưng cần lựa chọn kỹ doanh nghiệp, nhóm ngành và tránh giải ngân quá vội vàng.

Tài sản thu nhập cố định cũng có thể chiếm khoảng 15-20% danh mục. Trong bối cảnh lãi suất còn ở mặt bằng cao và thị trường cổ phiếu chưa đủ khỏe để tạo niềm tin rộng, nhóm tài sản này có thể vừa ổn định danh mục, vừa mang lại mức sinh lời tương đối rõ ràng.

Phần còn lại, khoảng 5-10%, có thể được phân bổ vào vàng và các tài sản khác nhằm tăng khả năng cân bằng rủi ro.

Trước câu hỏi nên giữ tiền mặt hay đặt cược vào cổ phiếu, ông Huy cho rằng nhà đầu tư không nên lựa chọn cực đoan theo một phía.

Việc đứng ngoài hoàn toàn có thể khiến nhà đầu tư bỏ lỡ những cơ hội đang dần xuất hiện. Ngược lại, dồn tỷ trọng lớn vào cổ phiếu chỉ vì kỳ vọng mùa báo cáo tài chính cũng tiềm ẩn rủi ro khi thị trường chưa hình thành xu hướng đủ mạnh.

Theo đó, chiến lược phù hợp trong giai đoạn hiện nay là xuống tiền từng phần, duy trì tư duy chọn lọc và dành tỷ trọng tương đối cao cho tài sản thu nhập cố định cũng như nguồn dự trữ thanh khoản.

Ông Huy đánh giá bối cảnh vĩ mô nửa cuối năm 2026 vẫn còn nhiều áp lực và chưa thực sự dễ dàng. Vì vậy, khả năng quản trị rủi ro và sự linh hoạt trong phân bổ tài sản sẽ quan trọng không kém việc lựa chọn đúng cơ hội đầu tư.