Chứng khoán Việt Nam vừa đón tín hiệu hỗ trợ mới, chuyên gia nói gì?

Trong chia sẻ mới đây, ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Khối Phân tích Khách hàng cá nhân, Công ty Chứng khoán An Bình (ABS), cho rằng VN-Index vẫn đang nằm trong xu hướng tăng trưởng, dù sức mạnh tương đối đã có phần suy giảm so với các thị trường lớn trên thế giới.

Theo ông Minh, chỉ số sức mạnh tương đối (Relative Strength) của VN-Index giảm từ 87 xuống 83 điểm, khiến thị trường Việt Nam không còn nằm trong nhóm 10 thị trường mạnh nhất toàn cầu. Dù vậy, việc chỉ số vẫn duy trì trên ngưỡng 80 cho thấy xu hướng tăng chưa bị phá vỡ. Trong khi đó, chỉ số VIX của Mỹ giảm mạnh, phản ánh tâm lý nhà đầu tư toàn cầu cải thiện và môi trường đầu tư đối với các tài sản rủi ro trở nên thuận lợi hơn.

Dòng tiền quốc tế vẫn là điểm tựa cho thị trường Việt Nam

Chuyên gia ABS cho biết các quỹ cổ phiếu toàn cầu đã đảo chiều rút ròng gần 14 tỷ USD trong tuần qua, chủ yếu đến từ thị trường Mỹ khi nhà đầu tư chốt lời sau giai đoạn tăng mạnh. Tuy nhiên, dòng vốn vẫn tiếp tục chảy vào các thị trường ngoài Mỹ, đặc biệt là nhóm thị trường mới nổi tại châu Á.

Đây là tín hiệu tích cực đối với Việt Nam cũng như các thị trường Đông Nam Á, khi dòng tiền quốc tế vẫn đang tìm kiếm cơ hội tại các nền kinh tế có triển vọng tăng trưởng tốt.

Ở chiều ngược lại, dòng vốn tiếp tục chảy vào các quỹ trái phiếu, trong khi nhà đầu tư vẫn duy trì tỷ trọng tiền mặt ở mức cao trước những biến động về chính sách tiền tệ của Mỹ. Bức tranh dòng tiền hiện nay được đánh giá là trạng thái "phòng thủ có chọn lọc" : rút vốn khỏi cổ phiếu Mỹ nhưng chưa rời bỏ các thị trường mới nổi.

Kinh tế Việt Nam duy trì đà tăng trưởng mạnh

Theo chuyên gia, nền tảng vĩ mô trong nước quý 2 duy trì đà tăng trưởng ẩn tượng là tin hỗ trợ thị trường chứng khoán trong thời gian tới.

Trong quý II/2026, GDP Việt Nam tăng 8,39% so với cùng kỳ, đưa mức tăng trưởng 6 tháng đầu năm lên 8,18%, cao hơn đáng kể mức 7,63% của cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, tăng trưởng lần này được đánh giá có chất lượng hơn khi cả ba động lực gồm sản xuất, tiêu dùng và đầu tư đều cải thiện đồng thời.

Lĩnh vực sản xuất tiếp tục đóng vai trò đầu tàu với chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 6 tháng tăng 10,84%, mức cao nhất kể từ năm 2019. Nhiều ngành công nghiệp chủ lực ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số như ô tô, xe máy, thép cán và chế biến thủy sản, cho thấy nhu cầu từ thị trường quốc tế đang phục hồi theo hướng bền vững hơn.

Ở khu vực tiêu dùng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 12,9%, trong khi mức tăng sau khi loại trừ yếu tố giá đạt 7,3%, phản ánh sức mua của người dân đang phục hồi thực chất thay vì chỉ do lạm phát. Du lịch quốc tế cũng tiếp tục khởi sắc khi lượng khách nước ngoài tăng gần 15% so với cùng kỳ.

Đầu tư tiếp tục là điểm sáng của nền kinh tế. Vốn FDI giải ngân đạt hơn 13 tỷ USD, tăng 11,2% và là mức cao nhất trong 5 năm. Đáng chú ý, vốn FDI đăng ký mới tăng tới 61%, cho thấy niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài đối với Việt Nam vẫn rất tích cực. Bên cạnh đó, giải ngân đầu tư công cũng bắt đầu tăng tốc trong tháng 6, tạo kỳ vọng sẽ trở thành động lực quan trọng cho tăng trưởng nửa cuối năm.

Hai rủi ro cần theo dõi trong nửa cuối năm

Bên cạnh triển vọng tích cực, chuyên gia ABS lưu ý hai yếu tố có thể ảnh hưởng tới thị trường.

Thứ nhất là rủi ro thương mại khi Việt Nam chuyển sang trạng thái nhập siêu do nhu cầu nhập khẩu máy móc và nguyên vật liệu phục vụ sản xuất tăng mạnh. Đồng thời, căng thẳng thương mại với Mỹ vẫn cần được theo dõi trong bối cảnh Washington tiếp tục xem xét các biện pháp liên quan đến cán cân thương mại.

Thứ hai là áp lực lạm phát. CPI bình quân 6 tháng tăng 4,38%, trong khi lạm phát cơ bản ở mức 4,12%. Dù giá dầu đã hạ nhiệt, ABS cho rằng mặt bằng giá mới sau các đợt điều chỉnh dịch vụ công cùng với sự phục hồi của tiêu dùng và đầu tư công sẽ khiến lạm phát duy trì ở mức tương đối cao trong những tháng cuối năm.

Theo ông Nguyễn Thế Minh, bức tranh kinh tế vĩ mô của Việt Nam vẫn tích cực và là nền tảng quan trọng hỗ trợ thị trường chứng khoán. Mục tiêu tăng trưởng cao trong nửa cuối năm hoàn toàn có cơ sở nếu đầu tư công được đẩy nhanh và dòng vốn FDI tiếp tục duy trì tích cực. Tuy nhiên, diễn biến thương mại toàn cầu và lạm phát sẽ là hai biến số nhà đầu tư cần theo dõi sát trong thời gian tới.