PC1 bị buộc thu hồi trái phiếu đã chào bán

Công ty CP Tập đoàn PC1 (MCK: PC1) vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), công bố thông tin bất thường liên quan đến trái phiếu.

Theo đó, ngày 1/7/2026, PC1 nhận được Quyết định số 337/QĐ-KPHQ đề ngày 23/6/2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về việc buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm hành chính: Thu hồi chứng khoán đã chào bán (Mã trái phiếu PC1H2227002).

Trước đó, UBCKNN đã ban hành Quyết định số 336/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với PC1 số tiền 92,5 triệu đồng.

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Nguyên nhân là vì công ty không công bố thông tin bất thường về việc thay đổi tài sản đảm bảo: Nghị quyết người sở hữu trái phiếu (không số, không ngày) của Công ty CP Chứng khoán Bản Việt đối với mã trái phiếu PC1H2227001, thông qua nội dung tại Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu bằng hình thức văn bản ngày 23/11/2022 giữa Công ty và Chứng khoán Bản Việt; Nghị quyết người sở hữu trái phiếu (không số, không ngày) của Chứng khoán Bản Việt đối với mã trái phiếu PC1H2227002, thông qua các nội dung tại Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu bằng hình thức văn bản ngày 23/11/2022 giữa Công ty và Chứng khoán Bản Việt.

Trong một diễn biến khác, tại phiên giao dịch ngày 29/6/2026, Công ty TNHH Thương mại Đầu tư CII (CII Invest) đã mua vào gần 1,3 triệu cổ phiếu PC1 nhằm mục đích đầu tư.

Sau giao dịch nêu trên, CII Invest đã tăng sở hữu cổ phiếu PC1 từ 8,6 triệu cổ phiếu lên mức gần 9,9 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 2,09% lên 2,41% vốn tại PC1.

Chỉ sau đó 1 ngày (ngày 30/6/2026), CII Invest tiếp tục mua vào gần 6 triệu cổ phiếu PC1. Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu đang nắm giữ đã tăng lên mức gần 15,9 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 3,85%).

Cùng chiều diễn biến, Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (MCK: CII, sàn HoSE)- công ty mẹ của CII Invest cũng đã mua vào 1 triệu cổ phiếu PC1 trong phiên giao dịch ngày 29/6/2026. Qua đó, tăng số lượng cổ phiếu nắm giữ từ hơn 20 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 4,87%) lên hơn 21 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 5,11%).

Như vậy, sau các giao dịch mua vào cổ phiếu nêu trên, nhóm CII đã nâng sở hữu lên mức gần 36,9 triệu cổ phiếu PC1, tương đương tỷ lệ sở hữu 8,97% vốn.



