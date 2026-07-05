HoSE công bố 59 mã chứng khoán bị cắt margin trong quý III/2026

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa công bố danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin) trong quý III/2026.

Danh sách này bao gồm tổng cộng 59 mã chứng khoán bị cắt margin với các nguyên nhân chủ yếu bao như chứng khoán thuộc diện cảnh báo, kiểm soát, hạn chế giao dịch, đình chỉ giao dịch; doanh nghiệp có thời gian niêm yết dưới 6 tháng,...

Trong đó, nhóm cổ phiếu bị cắt margin do nằm trong diện bị cảnh báo chiếm số lượng lớn phải kể đến như mã APG của CTCP Chứng khoán APG, mã APH của CTCP Tập đoàn An Phát Holdings, mã BMI của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh, mã CMX của CTCP Camimex Group, mã LDG của CTCP Đầu tư LDG,...

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Các mã chứng khoán nằm trong diện kiểm soát gồm mã ABS của CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận, mã HAS của CTCP Hacisco, DQC của CTCP Tập đoàn Điện Quang, mã SBV của CTCP Siam Brothers Việt Nam.

Một số mã chứng khoán thuộc diện hạn chế giao dịch như mã DGC của CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang, mã DRH của CTCP DRH Holdings, mã VMD của CTCP Y Dược phẩm Vimedimex,...

Nhóm cổ phiếu có thời gian niêm yết dưới 6 tháng bị cắt margin cũng chiếm số lượng đáng kể với 10 mã như AAN của CTCP Lương thực A An, mã ANT của CTCP Rau quả Thực phẩm An Giang, mã GHC của CTCP Thủy điện Gia Lai.

Ngoài ra, 4 mã chứng khoán không đáp ứng đủ điều kiện giao dịch ký quỹ vì nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc công ty vi phạm pháp luật thuế gồm mã GTD của CTCP Chế biến Gỗ Đức Thành, mã ITD của CTCP Công nghệ ITD, mã MDG của CTCP Miền Đông và mã STG của CTCP Kho vận Miền Nam.

Bên cạnh đó, 2 mã chứng khoán của các doanh nghiệp bị cắt margin do lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 là số âm là mã DAH của CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á và SPM của CTCP S.P.M.

Mã chứng khoán TNH của CTCP Tập đoàn Bệnh viện TNH không đủ điều kiện ký quỹ do Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên Báo cáo tài chính Hợp nhất kiểm toán năm 2025 là số âm. Cũng bị cắt margin với lý do này là mã HAP của CTCP Tập đoàn Hapaco, mã ST8 của CTCP Tập đoàn ST8 và mã VPH của CTCP Vạn Phát Hưng.



