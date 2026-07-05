Vàng bật tăng từ đáy, một thế lực vẫn không ngừng "xả hàng"

Theo dữ liệu từ Muavangbac.vn, SPDR Gold Trust – quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới – đã bán ròng 3,71 tấn vàng trong tuần giao dịch từ 29/6 đến 2/7, đưa tổng lượng nắm giữ xuống còn khoảng 1.001 tấn. Trước đó, quỹ này cũng đã bán ròng tới 15 tấn vàng trong tuần liền trước.

Đáng chú ý, động thái giảm nắm giữ liên tiếp của SPDR Gold Trust diễn ra trong bối cảnh giá vàng thế giới phục hồi tích cực, chấm dứt chuỗi 4 tuần giảm liên tiếp. Theo dữ liệu từ Kitco, sau khi về vùng thấp nhất 7 tháng, giá vàng khép lại tuần ở mức 4.176 USD/ounce, tăng hơn 2% so với cuối tuần trước.

Giá vàng được hỗ trợ bởi báo cáo việc làm Mỹ yếu hơn dự kiến. Nền kinh tế nước này chỉ tạo thêm 57.000 việc làm trong tháng 6, trong khi khu vực tư nhân tăng 49.000 việc làm và lĩnh vực giải trí, khách sạn mất 61.000 việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,2%.

Dữ liệu tuyển dụng kém tích cực tiếp tục gây sức ép lên đồng USD và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ, đồng thời thúc đẩy hoạt động mua bù bán khống trên thị trường vàng. Tuy nhiên, rủi ro Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ chưa hoàn toàn biến mất, khiến giá vàng vẫn nhạy cảm với những thay đổi trong kỳ vọng lãi suất và lạm phát.

Trong một báo cáo gần đây, HSBC cho rằng giá vàng có thể chưa bứt phá mạnh trong ngắn hạn do lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ vẫn ở mức cao và đồng USD duy trì sức mạnh. Đây là hai yếu tố làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, tài sản không sinh lãi, qua đó hạn chế đà tăng của kim loại quý.

Theo ông Willem Sels, Giám đốc Đầu tư Toàn cầu HSBC, và bà Lucia Ku, Trưởng bộ phận Phân tích Tài sản Toàn cầu , diễn biến của lợi suất trái phiếu Mỹ hiện là yếu tố chi phối chính đối với giá vàng. Khi lợi suất tăng, nhà đầu tư có xu hướng ưu tiên các tài sản tạo ra thu nhập cố định hơn là nắm giữ vàng.

HSBC cũng lưu ý rằng trong năm 2026, vàng chưa thể hiện rõ vai trò phòng ngừa rủi ro đối với thị trường cổ phiếu, khi giá kim loại quý nhiều thời điểm biến động cùng chiều với chứng khoán. Ngay cả trong giai đoạn căng thẳng tại Trung Đông, giá vàng cũng không ghi nhận mức tăng quá mạnh.

Dù vậy, ngân hàng này vẫn duy trì quan điểm tích cực đối với triển vọng trung hạn. Nhu cầu đa dạng hóa danh mục, hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương và dòng vốn ổn định vào các quỹ ETF được kỳ vọng tiếp tục nâng đỡ giá vàng.

Theo HSBC, vàng vẫn là công cụ hữu hiệu để phân tán rủi ro trong danh mục đầu tư. Ngân hàng dự báo giá kim loại quý có thể duy trì tương đối ổn định trong ngắn hạn, trước khi tăng thêm vào cuối năm 2026.