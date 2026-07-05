Giá bạc hồi phục mạnh sau 2 tuần lao dốc, quỹ lớn nhất thế giới hành động gì?

Theo dữ liệu từ Muavangbac.vn, iShares Silver Trust (SLV), quỹ bạc lớn nhất thế giới đã bán ròng khoảng 8,6 tấn bạc trong tuần giao dịch từ 29/6 đến 2/7, đưa tổng lượng nắm giữ xuống còn khoảng 14.940 tấn.

Động thái giảm nắm giữ diễn ra trong bối cảnh giá bạc thế giới phục hồi mạnh sau hai tuần điều chỉnh liên tiếp. Trên sàn COMEX, giá bạc khép tuần ở mức 62,4 USD/ounce, tăng hơn 6% so với cuối tuần trước. Trước đó, kim loại quý này từng lao dốc về vùng thấp nhất kể từ đầu năm.

Đà phục hồi của giá bạc được nối dài trong phiên cuối tuần khi dữ liệu việc làm Mỹ yếu hơn dự kiến gây áp lực lên đồng USD và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ.

Số liệu tuyển dụng yếu đã làm giảm sự cấp bách của việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất trong ngắn hạn, đẩy đồng USD xuống thấp hơn và khiến lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm ở mức gần 4,5%, nhưng thị trường vẫn chưa hoàn toàn loại bỏ rủi ro thắt chặt lãi suất. ﻿

Các nhà giao dịch đang theo dõi sát sao hoạt động giao dịch trầm lắng ở Bắc Mỹ sau báo cáo việc làm hôm thứ Năm, đồng thời chờ đợi báo cáo CPI ngày 14 tháng 7 và quyết định của FOMC ngày 29 tháng 7. Thử thách lớn tiếp theo đối với kim loại quý là liệu đà suy yếu của thị trường lao động có đủ để bù đắp cho việc Fed vẫn tập trung vào lạm phát và tác động của rủi ro dầu mỏ hay không.

Trên các thị trường bên ngoài, giá dầu thô WTI của Nymex ổn định và giao dịch quanh mức 68,73 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent ở mức gần 72,02 USD. Chỉ số đô la Mỹ giảm. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chuẩn đang giao dịch quanh mức 4,5%.

Mục tiêu giá tăng tiếp theo của phe mua bạc giao ngay là đẩy giá trở lại trên vùng $64 đến $64,50, với mục tiêu tiếp theo là $72 và sau đó là $89. Mục tiêu giá giảm tiếp theo của phe bán là phá vỡ mức $60,05, với các mục tiêu giảm sâu hơn ở $58 và sau đó là $55.